台灣增加國防預算 蘇紫雲：給其他盟國信心

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲今指出，現階段台灣政府加速增加國防預算，是正確的訊號，台灣在國防預算調整也會給其他盟國信心。（記者羅沛德攝）

2021/09/27 13:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕美、日、印、澳「四方安全對話」（Quad）9月24日在白宮舉行首度元首高峰會。國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲今指出，近年Quad機制強化運作，主要在於中國的軍事實力增長，而台灣要強化軍事、科技安全，才有話語權。現階段台灣政府加速增加國防預算，包括2400億元的特別預算的不對稱戰力作為專案，是正確的訊號，台灣在國防預算調整也會給其他盟國信心。

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蘇紫雲指出，近年Quad機制強化運作，主要在於中國的軍事實力增長，中國的軍事衝擊可用「同心圓」來表示。核心問題是中華民國的存續。第二圈是區域內其他國家的生存，包括日本、韓國能源運送、貿易往來的海上生命線。第三圈則是區域外國家的安全，包括美國、澳洲、印度的飛彈防禦，避免遭到核武第一擊的戰略嚇阻問題。

蘇紫雲提及，北京軟實力比起過往大幅消退，從國際民調智庫皮尤研究所的跨國統計來看，歐美日甚至韓國等主要民主國家民眾，對中國負面觀感都達到7至8成，說明中國戰狼外交、軍事擴張、全球疫情的多重作用下，北京以往銳實力做法發揮軟性影響力大幅下降，使得北京陷入戰略困境。

蘇紫雲指出，台灣戰略重要性，不只是地緣政治上，也涉及全球核平衡。因為中國戰略核潛艦要穿越巴士海峽，進入菲律賓海即可對美國本土發動攻擊，而戰略核潛是核戰略最重要的，這也是AUKUS（澳英美聯盟）體系決定轉移和攻擊潛艦給澳洲的主因。

蘇紫雲強調，台灣要強化軍事、科技安全，才有話語權。自我防衛能力最關鍵是採「不對稱戰力」，現階段台灣政府加速增加國防預算，包括2400億元的特別預算的不對稱戰力作為專案，是正確的訊號，台灣在國防預算調整，也會給其他盟國一些信心。此外，Quad峰會著重科技、供應鏈安全，台灣在半導體有絕對優勢，台灣要以更謙虛態度看待安全責任，深化與盟國間的信任。

亞太和平研究基金會執行長董立文指出，從中國外交部對Quad兩次正式回應來看，中國認為Quad是「搞封閉排他的小圈子」，針對圍堵中共形成的組織。今年7月，中評智庫思想論壇在北京召開「拜登政府對華政策與中國應對之道」會議，提出3個對應的方法，簡言之就是3句話：自力更生搞鬥爭、多邊主義對付多邊主義、恢復中美關係正常化。

董立文指出，但就多邊主義對付多邊主義來看，中國在國際社會所能組成的集團或聯盟，其整體的軍事、科技與經濟力量，遠低於美國所組成的集團或聯盟，以致在政治與外交上發揮影響力不大。

董立文指出，中國不但組不成不需要資源收買、相互信任合作的抗美同盟，反而幫助美國強化其抗中同盟。中國在國內展開全方位鬥爭，對外又施行咄咄逼人的戰狼外交，四處樹敵，企圖強行突破困境的結果，就是讓安全困境持續惡化，這是過去5年來的發展。

師大政治所教授范世平指出，印太地區有主要組織，包括Quad、五眼聯盟、AUKUS等，重疊最多就是美國與澳洲，可見未來美、澳關係非常重要。他認為，不僅是美、日、印、澳，加拿大、紐西蘭、台灣、越南等，未來「印太小北約」模式將逐漸成形，主要對象就是中國。

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