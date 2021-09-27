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    提連家致富傳奇獲不起訴 台灣基進劉恆溦：不會停下腳步

    劉恆溦出示檢方的不起訴處分書，​感謝大家的加油打氣，她不會停下腳步。 （圖由劉恆溦提供）

    劉恆溦出示檢方的不起訴處分書，​感謝大家的加油打氣，她不會停下腳步。 （圖由劉恆溦提供）

    2021/09/27 13:03

    〔記者蔡文居／台南報導〕台灣基進台南黨部新聞部主任劉恆溦（小黑），去年10月10日在網路上發布「中華民國七大不可思議事件」影片，因內容提及連戰家族的致富傳奇，遭連家控告妨害名譽，檢方以證據不足處分不起訴。劉恆溦說，這段期間，的確是痛苦與不安的，但她不會停下腳步。

    劉恆溦於上週收到檢方的不起訴處分書。她說，去年10月，由她主講的「中華民國七大不可思議」影片，內容中有提到連戰一家人的致富傳奇，而在今年2月她就接到被連家委任律師對她提告。

    劉恆溦去年剛自成大畢業，她說，台灣基進是她畢業後的第一份工作，結果今年初就被告，也讓家人為此擔心。這7個月期間，她從台南到台北帝寶附近的警局作筆錄、遞交了刑事陳報狀，也接到了家裡無數通焦慮害怕的電話，如今終於畫上句點了。​

    劉恆溦說，對於家產雄厚的連家來說，委任律師走法律程序根本不算什麼，任何一場訴訟連家人都不用出現，而是被告得四處奔波，「這場戰鬥本來就不公平，就算我們有心想要與他們一搏，但他們始終躲在用家產堆疊出的布幕後優雅地生活。​」

    她說，她在影片中所說的每一句話都有憑有據，也獲檢方不起訴處分，但過去7個月的確是痛苦與不安的，「他們在我的家人心中確實留下了陰影，家人開始會害怕我從事政治工作，現在是民主自由的台灣，但威權餘孽依然想在台灣人心中留下警總的監控。​」

    她說，依附威權成長的權貴用盡辦法想讓台灣人閉上嘴巴，但這一直是她前進的動力，​所以我們持續談論歷史來抵抗遺忘，不斷挖掘被威權掩埋的真相，我們總有一天要讓台灣人不再感到畏懼。​感謝大家的加油打氣，道阻且長，她不會停下腳步。

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