挨批甩鍋釋迦銷中國 饒慶鈴：釋迦是綠色啊請中央不要放生

劉櫂豪回應要饒慶鈴認清中國打壓台灣水果不分藍綠。（取自臉書）

2021/09/27 09:45

〔記者黃明堂／台東報導〕中國日前公告暫停台灣鳳梨釋迦輸入，綠營指饒慶鈴在2018競選縣長喊「國民黨的人當選，台灣水果才會賣到中國」，現在卻甩鍋。饒慶鈴還以顏色，在臉書貼文「釋迦是綠色啊請中央不要放生」，劉櫂豪留言要她認清中國打壓台灣水果不分顏色。

台東縣「鳳梨釋迦」年產量約25000~28000公噸，產期從12月到隔年4月，近3年外銷量約14000~15000公噸，近95%銷往中國。中國暫停進口，對農民衝擊相當大，也在政治上掀起波瀾。

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民進黨台東縣黨部及立委劉櫂豪指2018年饒慶鈴為時任國民黨縣長候選人，大喊「國民黨的人當選，台灣水果才會賣到中國。」中國打壓台東鳳梨釋迦後，饒慶鈴一句責怪中國的聲音都沒有，反而甩鍋中央，也對於自己的選前承諾跳票都忘記了？不要選前拍胸脯選後大甩鍋！

綠營要求饒慶鈴道歉，但饒不甘示弱，在臉書簡單貼文回應「釋迦是綠色啊請中央不要放生」。指鳳梨釋迦外銷去年即遭衝擊 ，縣府首次加碼運費補貼，縣府持續為釋迦出口努力，農民的甘苦縣府最明白。

劉櫂豪難得到饒慶鈴臉書留言回應，對此貼文回應：「饒縣長，面對中國的打壓，我們應該中央與地方一條心共同為農民努力！中國打壓台灣水果不會分產地是藍或綠，也不會分釋迦是綠的蓮霧是紅的，此時最不需要的是政治語言。讓我們一起共同努力，為我們台東農民努力！」

饒慶鈴回應劉櫂豪留言：「謝謝委員支持，一起為農民的權益努力」。

挨批甩鍋釋迦銷中國之後，饒慶鈴在臉書回應「綠迦是綠色」。（取自臉書）

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