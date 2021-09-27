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    不能坐視中國侵略！澳洲專家：台灣是為所有民主國家而戰

    台灣成為澳洲專家討論澳、中關係相關議題時關注的焦點。（法新社）

    台灣成為澳洲專家討論澳、中關係相關議題時關注的焦點。（法新社）

    2021/09/27 00:27

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲、中國關係近年漸行漸遠，而台灣與中國的關係也成為澳洲專家討論相關議題時關注的焦點。艾爾科技公司創辦人及執行長林宜敬26日指出，他看了近期澳洲電視政論節目「六十分鐘」（60 Minutes），發現與談來賓都認為澳洲不能坐視中國武統台灣，甚至認為台灣是「為澳洲、為世界民主國家而戰」。

    林宜敬26日在臉書PO文指出，澳洲除了加入美、日、印、澳「四方安全對話」（QUAD），近日又與美國、英國合組「澳英美聯盟」（AUKUS），這些組織都是針對中國而來。林宜敬說，就像大部分台灣人一樣，他不解澳洲究竟為何而戰？於是特別去看了澳洲國內的輿論是如何談這個問題。

    節目中，澳洲戰略政策研究所高級分析師戴維斯（Malcolm Davis）就指出，「台灣向世界證明可以同時繁榮並擁有民主」，他說，如果對中國犯台，澳洲坐視不管不做出反應，那是不道德的，「在道德上我們就喪失了初衷，我們就錯了」。他並舉新疆集中營為例，表示看看在鐵絲網後的百萬人，「我們需要思考這對台灣2400萬人的影響」。

    林宜敬指出，節目中與談的專家學者都把焦點放在台灣，認為澳洲就像美英日印等其他國家一樣，不能坐視中國武統台灣，澳洲加入反中陣營的出發點不在經濟利益，也不在軍事與領土，而在於民主與自由的價值體系。

    林宜敬有點驚訝，他發現，這些澳洲專家們並不認為澳洲這樣做是為台灣而戰，相反地認為是台灣為澳洲而戰，或者更精準地說，中國近幾年的內政外交行為已經嚴重威脅到全世界的民主自由，既然台灣站在民主自由的第一線，台灣就是在為所有的民主國家而戰。

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