刪Q宣傳陳柏惟「讓萊豬進校園」 王定宇直指「雙重錯誤」

刪Q總部最近在各地豎立大型看板，宣傳指控台中市第二選區基進黨立委陳柏惟「阻擋進口疫苗、讓萊豬進入校園營養午餐」。對此，民進黨立委王定宇（見圖）表示，直指國民黨對於萊豬議題的「雙重錯誤」。（王定宇辦公室提供）

2021/09/26 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕推動罷免立委陳柏惟的「刪Q總部」最近在各地豎立大型看板，宣傳指控台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟「阻擋進口疫苗、讓萊豬進入校園營養午餐」。對此，民進黨立委王定宇表示，「說謊造謠是違法」，並直指國民黨對於萊豬議題的「雙重錯誤」。

王定宇今（26）日在臉書發文表示，「選舉罷免是權利，說謊造謠是違法」，中國國民黨或任何個人用「阻擋進口疫苗、讓萊豬進入校園營養午餐」謠言搞鬥爭弄罷免，是可以依照選罷法104條提告重罰的，最重罰5年有期徒刑的。

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王定宇指出，如果要「反萊豬」，反的應該是「萊克多巴胺」不是「豬」或「牛」，而且國民黨已經開放「萊牛」9年了，那麼照國民黨邏輯要罷免的話，國民黨立委應該是「開放萊劑既遂犯」，怎麼好意思用這理由罷免別人？王定宇表示，截至9月23日為止，台灣完全沒有進口所謂的「萊豬」，是怎麼進入校園呢？立法院也修訂相關法規，學校也不會有「萊豬」；至於「擋疫苗」更是荒謬，只有國民黨在誣蔑各種疫苗、推銷中國疫苗。

王定宇說，中國在2020年已經開放萊牛大量進口中國，而台灣則是馬政府2012年開放萊牛進口，2021一開始，就看到國民黨馬英九以降的達官貴人不斷地拿「萊豬」議題說嘴，這群藍營權貴也一定會說，「牛豬不一樣」，台灣人吃豬肉比吃牛肉多，猛一看好像有點道理，其實是「雙重錯誤」。

王定宇指出，第一個錯誤是，台灣人愛吃豬肉，但是愛吃的是台灣溫體豬，台灣國產豬佔了九成（台灣全年99萬噸需求中的90萬噸）；藍營的第二個錯誤，對豬、牛佔台灣肉品市場比例，根本搞不清楚或是不想搞清楚。

王定宇表示，目前肉品市場狀況，首先，美牛佔台灣牛肉市場48%，美牛近7萬噸，台灣每人平均食用3公斤，美牛在台灣市場很有競爭力；第二，美豬（有萊無萊價格差不多）佔台灣市場1%，每年約1萬噸，每人平均食用600克，而且截至今天，完全沒有萊豬進口，因為美豬在口味上輸給價位較高的台灣豬，在價格上又比加拿大、西班牙、阿根廷（佔台灣市場約9%）進口豬貴，因此美豬在台灣是沒有競爭力的；最後則是，美牛約72%使用萊克多巴胺，美豬大約10到20%用萊劑。

至於民進黨的態度，王定宇表示，其實在2012年7月以前，因為萊劑沒有國際標準，馬政府在2012年3月5日就要開放，所以民進黨強烈反對；但在2012年7月國際訂定標準後，民進黨就宣布尊重國際標準並結束抗爭，後來在2012年7月25日才有國民黨立委修食管法，開放萊劑肉品入台，而且也是2012年的國民黨訂法律，授權未來由行政機關決定後續開放，並且只能標「原產地」，不能標是否有萊劑。

王定宇指出，台灣為了經濟發展，與美國和世界重要貿易對象談判自由貿易協定或加入區域經貿組織，談判中，「去除非關稅貿易障礙」是關鍵，談成就會對靠出口導向的台灣經濟和就業機會有大助益，「台灣一面降低非關稅貿易障礙，一面民間因為萊豬沒有市場而零進口，這是台灣最有利的經貿格局，不知道執政過的國民黨在鬧什麼」？

王定宇最後表示，有些人說：「贊成開放的就要去吃」，王定宇反問，國民黨「萊牛」開放9年了，你被逼著吃多少了？台灣有選擇的自由，你是從獨裁中國來的嗎？如果是，就難怪不知道了，還在帶風的就自己去爬文，不要無限循環浪費別人時間。

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