習朱連手跳恰恰？ 陳子瑜分析：雙方一來一往有2「眉角」

朱立倫（見圖）昨日當選國民黨主席，今天就收到中共總書記習近平的賀電，朱立倫的回覆內容也引起熱議。（資料照）

2021/09/26 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕朱立倫昨（25）日當選國民黨主席，今天（26日）收到中共總書記習近平的賀電，朱立倫隨即回覆，內容也引起熱議。台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜指出，比較共產黨的賀電及國民黨的回覆內容，可以看出兩個「眉角」。

陳子瑜今（26）日在臉書上貼文表示，朱立倫等了一整晚終於等到「習近平關愛的眼神，拿到共產黨打完分數60分考卷—賀電」。

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陳子瑜指出，比較共產黨賀電與國民黨的回覆文內容，「有兩個眉角值得關注」，其一，比起往年共產黨的賀電，「這次中共直言『台海形勢複雜險峻』的用詞強烈前所未見」，原因當然是因為中國正被全球民主國家「圍毆」，但「全世界唯一願意聽中國指令」的國民黨又很「廢」，無法讓台灣的主流民意親中，因此對於中國而言「情勢嚴峻」；陳子瑜解釋，中國言下之意就是：「習近平在跟朱立倫說：『認真點搞統戰，加油好嗎？』」

陳子瑜說明，第二點就是朱立倫回覆「九二共識的通關密語」，雖然符合習近平的要求，但中國定義的「九二共識就是一國兩制」，在這篇答覆文裡面，朱立倫並未說明他所說的九二共識「是不是習近平的版本？是不是承認國民黨支持一國兩制」？陳子瑜認為，這卻是「台灣人民一定要知道」，也是「朱立倫必須要回答的問題」。

陳子瑜表示：「如果朱立倫領導的國民黨，還是以為可以用兩面手法，一邊聽命於中國，一邊呼弄台灣人民、那麼朱立倫的這篇覆文，無疑將會是台灣的訃聞。」

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