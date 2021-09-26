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    首頁　>　政治

    朱立倫去「中華民國」回電習近平 王定宇諷：可換乖寶寶貼紙

    民進黨立委王定宇批評朱立倫給習近平的回電，竟然將「中華民國」拿掉。（圖由王定宇提供）

    民進黨立委王定宇批評朱立倫給習近平的回電，竟然將「中華民國」拿掉。（圖由王定宇提供）

    2021/09/26 15:52

    〔記者吳俊鋒、謝君臨／綜合報導〕前新北市長朱立倫當選國民黨主席，經過一夜之後，中共領導人習近平今天才發出賀電，他也立即回覆；對此，民進黨立委王定宇表示，習的賀電相當有趣，祝賀較少、下指令較多，要求朱謀求中華人民共和國併吞台灣的統一，而朱的回電，也非常貼心地把「中華民國」四字拿掉，這就是號稱當選黨主席會捍衛中華民國的朱立倫；至少可以換一枚「乖寶寶」貼紙吧！

    王定宇說，朱立倫回覆的內容，不敢提中國長期霸凌台灣的事，只會抨擊自己台灣的政府，罵反中、罵民進黨，相當乖巧。

    王定宇指出，從習近平的賀電內容，感覺像在下政治指令，要朱立倫謀求「國家統一」，對習近平而言，這所謂的國家，當然就是中華人民共和國，等於在謀求中共併吞台灣的統一。

    王定宇提到，就字面意義，可以說是中國共產黨對中國國民黨下請求，但也會被解讀成因為朱立倫曾經講過「反共親美」，黨主席選舉最後關頭全黨救一人時，還攻擊張亞中是紅統，其實全球都知道，世界上最紅、最統的就是習近平，所以才發了充滿政治指令的賀電，要看朱的反應。

    王說，朱立倫大概也沒有讓習大大失望，好不容易等到習大大的賀電，馬上就回電，裡面也不敢提中國糟蹋台灣農民的蓮霧、釋迦，也不敢提中共機艦繞台、騷擾台灣的惡劣行徑，更不用說中國長期在國際舞台霸凌台灣，裡面充滿了只會罵自己台灣的政府，罵反中、罵民進黨執政。

    王指出，更有意思的是，號召要捍衛中華民國的朱立倫，回電給習近平時，非常乖巧地，只寫了110年（2021），那我們不知道那110年是令和、昭和，還是中華民國的110年，朱立倫回電把「中華民國」四字非常體貼、非常乖巧地拿掉，這就是號稱當選黨主席會捍衛中華民國的朱立倫。

    民進黨立委王定宇批評朱立倫給習近平的回電，竟然將「中華民國」拿掉。（圖由王定宇提供）

    民進黨立委王定宇批評朱立倫給習近平的回電，竟然將「中華民國」拿掉。（圖由王定宇提供）

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