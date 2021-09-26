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    被「留校查看」？ 朱立倫隔一晚才收習賀電成黨魁首例

    朱立倫（中）提及回覆習近平賀電，表示希望在求同存異外，將來能夠進一步求同尊異。（記者李容萍攝）

    朱立倫（中）提及回覆習近平賀電，表示希望在求同存異外，將來能夠進一步求同尊異。（記者李容萍攝）

    2021/09/26 14:39

    〔記者林良昇／台北報導〕除了上任國民黨主席當選人江啟臣是特例外，中共總書記發賀電給國民黨主席當選人已成慣例，中共總書記習近平對新任黨主席當選人的稱謂也屢成話題，這次的黨主席當選人朱立倫雖有收到習近平賀電，但隔了一晚，而非當晚就收到，也是首見。

    朱立倫並非首度當選國民黨主席﹔在馬英九辭職後，朱立倫於2015年1月17日就曾當選國民黨主席，習近平當日就發賀電給朱，以「值此先生當選中國國民黨主席之際，謹致祝賀」開頭。

    洪秀柱在2016年3月26日當選國民黨主席，習近平的賀電一樣當晚就到，但與朱立倫的賀電不同，改以「值此您當選中國國民黨主席之際，謹致祝賀」開頭。

    在洪秀柱之後的下一任黨主席則是在2017年5月20日當選的吳敦義，一樣是在當選當日就收到習近平賀電，受人討論的是以「值此你當選中國國民黨主席之際，謹致祝賀」開頭，其中用的「你」，讓部分人士覺得太直接，有貶低意味。

    在吳敦義因敗選辭職後，於2020年3月7日當選的江啟臣，並未收到習近平的賀電，更降級為中國國台辦發稿，喊話希望江啟臣珍惜和維護國共兩黨「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎。

    朱立倫昨二度當選國民黨主席，習近平並未在昨晚立即發賀電，拖到今日上午才發出，但賀電內容比照2015年以「值此先生當選中國國民黨主席之際，謹致祝賀」開頭，也一樣提及堅持九二共識、反對台獨等關鍵字，只是這次更提到台海情勢複雜嚴峻，「為國家謀統一」等字眼。

    對於朱立倫隔一晚才收到習近平賀電，國民黨前大陸事務部主任張榮恭受訪時認為，如果隔3天可能有點意思，但隔一晚不太覺得有差別，畢竟稿件雖然會事先準備好，但也要上呈，不能急急忙忙，不見得要從時間點的角度看。

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