江啟臣︰罷免陳柏惟 表達對民進黨的不信任

立委江啟臣（左四）及林奕華（左三）等人參加刪Q街頭開講。（記者蘇金鳳攝）

2021/09/26 13:17

［記者蘇金鳳／台中報導］由民間團體發起的罷免台灣基進黨立委陳柏惟的街頭開講今天在沙鹿舉行，而甫於國民黨黨主席選舉失利的江啟臣今天以志工身份與立委林奕華、台北市議員張斯綱及前立委顏寬恒等人都到活動現場，眾人一致表示，陳柏惟身為在野黨，卻甘於成為民進黨的打手，支持中火、反對進口國際疫苗、支持進口萊豬，事事都站在民意對立面，這樣的立委已不適任，要在10月23日予以罷免，表達對民進黨的不信任。

立委江啟臣競選黨主席雖失利，但選後首個行程是回到台中市沙鹿區，參加罷免陳柏惟領銜人楊文元所發起的街頭開講，此外，還有立委林奕華、台北市議員張斯綱、前立委顏寬恒、前高雄市新聞局長鄭照新、核四公投領銜人黃士修等人。

請繼續往下閱讀...

楊文元批陳柏惟無心地方民意所託，背離選區民意，而且發言失格，對反對聲音暴力恐嚇相向，並且只回應做「台灣的工台灣的路」，但做台灣工，可以讓萊豬進口？可以讓萊豬進校園的營養午 餐？走台灣路，可以反對國際疫苗進口？可以反對3加11的真象嗎，要在10月23日讓陳柏惟離職。

江啟臣表示，自己是公投綁大選的公投領銜人，民進黨打著民主反民主，反國際疫苗是其一，當一個民意代表反對政府進口國際疫苗、同意萊豬進口，不知是何心態？是人民所期待嗎？不適任的民代在今年年初桃園也有罷免，高雄也有，不管成功及失敗，是人民公民權利的行使，全面支持。

江啟臣表示，一個民意代表老是跟民意作對，還要繼續代表人民在國會，民進黨立委這幾年擋了人民要的案子，通過人民反對的案子，民意會站出來，透過罷免來表達不滿，民眾一定要站出來，主張自己所要民代，當政府一黨獨大，若不要罷免，以後根本沒有機會講話，用選票表達自己意志，用選票表達對政府政策不滿，對民進黨的不信任。

立委林奕華表示，自己是在霧峰出生，所以有責任要站出來，區域的立委是一票一票選出來，但陳柏惟都站在民意反對方，未反中火空污，未反對萊豬進口，還擋國際疫苗進口，像是民進黨不分區立委。

林奕華強調，自己是教委會委員，無法接受陳柏惟在高雄大港開唱教台下年輕人講難聽的話，現今台灣毒品嚴重，竟然要大麻合法化，在立法院種種不適格的發言，這樣民代能支持嗎。

前立委顏寬恒表示，要以台中人意志的傳達，告訴海線人民10月23日要自覺，對一個說謊成性，只會當民進黨打手，只會檢討民眾不會檢討自己的陳柏惟，要罷免掉。

立委江啟臣（右三）及林奕華（右一）等人參加刪Q街頭開講。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法