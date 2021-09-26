黨魁失利 江啟臣：黨中央儘快規劃透明清晰總統候選人初選制度

江啟臣（中）希望中央儘快規劃透明的總統初選制度（記者蘇金鳳攝）

2021/09/26 12:20

［記者蘇金鳳／台中報導］競選黨主席失利的國民黨主席江啟臣，選後第一個行程就是回到台中市參興罷免台灣基進黨立委陳柏惟的街頭開講，對於選舉結果有人擔心國民黨是否會分裂，他表示不會，至於2024國民黨總統人選，希望黨中央儘快規劃出透明清晰、且結合黨員參選及民意的初選制度，他也會把他原本要推國民黨重設計2.0版提供給新任黨主席朱立倫參考。

國民黨黨主席選舉昨天落幕，競選連任失利的黨主席江啟臣，選後的第一個行程的就是以志工身份來參加罷免陳柏惟的活動，江啟臣表示，他還是立委，卸任後，會回到基層服務，有很多事情要做，選後這一段時間要沈澱，積極完成選民交待的工作。

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對於當選的朱立倫選票未過半及未來2024總統人選問題， 江啟臣表示，朱立倫應該會盡全力在最短的時間內整合各方戰力，來達成不管是年底公投、2022縣市長及2024的總統選舉的工作，也是黨員的的期待，希望大家一起來共同支持，讓國民黨能面對一關一關難關及任務，也不要辜負黨員的支持者的期待。

江啟臣指出，對於2024人選，在選黨主席時很多人提到很多人選，他主張黨內應該有一個透明清晰制度，結合黨員參與及民意初選制度，接下來黨中央應該會很好準備，雖明年還有縣市長大選，但離2024很近，很快2024就在眼前，必須要同步，相信黨中央會有積極規劃。

至於有人擔心國民黨選後會分裂，江啟臣表示不會，他會去拜會其他3位候選人，此時國民黨要團結，因為讓國民黨更好是所有候選人的初衷。

至於張亞中獲得6萬多票，與朱立倫8萬多票，只差2 萬多票，江啟臣表示，投票結果可有不同方面的解讀，解讀不要太單方面，可多元意義去探討，如黨員組成結構及路線主張及未來發展，甚至凸顯國民黨面對民進黨壓霸期況，黨員及民眾對國民黨期待。

江啟臣強調，再多的解讀，沒有任何具體行 動，改變、改革或是做法上的精進，還是無法滿足民眾的對改革要求，而選舉過後，國民黨要做事只會更多不會更少，已沒有時間再等待及蹉跎，選舉就留在過去，趕快面對未來要做的事，這才是重要的事。

至於曾在選舉時，批朱立倫及張亞中不老實不務實的言論，江啟臣表示，選舉過程難免言語交鋒，競爭是為了進步，在競爭過程各方建議，獲勝者 可納為將來黨務工作的考量，就是行動上團結。

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