蔡其昌：國民黨傾一黨之力欺負陳柏惟 荒謬不厚道

立法院副院長蔡其昌（中）認為國民黨傾一黨之力量欺負在野黨立委陳柏惟不厚道。（記者歐素美攝）

2021/09/26 10:46

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨現任黨主席江啟臣，在主席選舉落敗後即前往沙鹿參與罷免台中市第二選區基進黨立委陳柏惟的活動，立法院副院長蔡其昌對此表示，國民黨傾一黨之力罷免在野黨立委，「很荒謬」，只是「政治鬥爭，選輸不甘願」，缺乏正當性，呼籲國民黨三思，這個應該不是台灣人該有的厚道，民進黨將全力來幫助陳柏惟。

針對江啟臣參與罷免陳柏惟活動，蔡其昌今天接受媒體採訪時指出，罷免陳柏惟立委這不是主流民意，國民黨藉由人民不熟悉立法院議事，「斷章取義來抹黑陳柏惟，做為罷免的理由」，這不是忠誠的在野黨、符合台灣主流民意的在野黨應該做的事情。

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蔡其昌說，國民黨傾全黨的力量，包括朱主席也說當選後要怎麼罷免陳柏惟，卸任的主席也全力動員要罷免陳柏惟，派系的力量，甚至市府的力量也都全力在配合，用盡這麼大的力量要罷免一個在野黨的立委，是很荒謬的。

他指出，要罷免陳柏惟立委沒有正當性，罷免是民主制度的一環，我們沒有特別的意見，但是罷免要有正當性，陳柏惟立委從上任到今天，在立法院出席率那麼高、認真開會，回到地方，選民服務的工作、地方建設的爭取，一路以來都是投入的，要這樣的方式罷免他，找不出任何理由。

蔡其昌指出，罷免陳柏惟除了政治的鬥爭，選輸了不是太甘願的樣子等理由，實在看不出罷免陳柏惟的正當性，請國民黨要三思，「傾一黨之力量來欺負陳柏惟，我認為這個應該不是台灣人該有的厚道，我們會全力來助陳柏惟立委」。

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