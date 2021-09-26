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    首頁　>　政治

    不時被問「有沒想離開時代力量」？ 林于凱：為什麼要離開

    時代力量高雄市議員林于凱不時被問，「有沒有想要離開時代力量？」他說，答案很簡單，「為什麼要離開？」（資料照）

    時代力量高雄市議員林于凱不時被問，「有沒有想要離開時代力量？」他說，答案很簡單，「為什麼要離開？」（資料照）

    2021/09/26 00:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量高雄市議員林于凱透露，最近不時被問「有沒有想要離開時代力量」？而這個問題從2019年7月開始就一直被問到現在，他說，答案很簡單，「為什麼要離開」？

    林于凱說，這個黨在他加入後，一些重要的核心價值，一直都沒有改變過：捍衛基層勞工權益、站在下一個世代的立場、提出一些進步價值的倡議、不向權貴傾斜、專業理性為原則、實際揭露政府有bug的地方，這些東西都還在，為什麼要離開？

    他認為，小黨資源雖不多，但提供了很多沒有背景的年輕人，走入政治、學習政治工作的機會；他沒有忘記當時離開公務圈的自己，是如何被這個黨以及黨的夥伴撐起來的，一輩子都不會忘記2018跟他一起站在街頭的人是誰。

    他說，過去到現在，能夠吸引自己靠近的，就是有志一同的價值與理念，他還是認定，只要是真心在那個領域，想要為台灣貢獻的人，在各種場域，撇開政黨色彩，都是可以共同推動好事發生的；事實上，在地方政治，政黨真有那麼壁壘分明嗎？

    林于凱說，他不認為什麼黨就是一定守護台灣，看了一段時間，就會覺得某些情境真的太假了，政治可以演，但不要搞得那麼假；很多事情都看在眼裡，不是不發，只是時候未到，看久一點，事情會更明朗的。

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