恭賀朱立倫當選黨主席 民進黨：罷免、公投非政治操作工具

中國國民黨今（25）日舉行黨主席選舉，最終由朱立倫贏得選戰。對此，民進黨也發文恭賀朱立倫。（記者方賓照攝）

2021/09/25 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨今（25）日舉行黨主席選舉，最終由朱立倫贏得選戰。對此，民進黨也發文恭賀朱立倫，並表示，朱立倫今晚表示將以罷免案、公投案用來對抗民進黨，此舉並非理性的態度，更難以獲得人民的支持。

民主進步黨今日在臉書發文表示，中國國民黨今天舉行黨主席選舉，我們恭喜朱立倫先生當選中國國民黨新任主席，祝福朱立倫主席任重道遠，期盼能以台灣社會主流民意、人民福祉而共同努力。

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民進黨表示，國民黨作為台灣主要政黨之一，今天透過民主機制完成黨主席改選，民進黨表達祝福之意，但朱主席今晚表示往後的國民黨是對於罷免案、公投案都要用來對抗民進黨的說法，並將罷免與公投案視作政治操作工具，不是理性的態度，為反對而反對更無助於朝野政黨尋求共識，也難以獲得人民的支持。

民進黨指出，國際疫情因變種病毒再度升溫，國際經貿情勢也在持續轉變，國內疫情在各方努力下趨緩，「我們期盼未來在新任主席的領導下，朝野政黨能良性競爭，支持政府相關防疫工作，以及包括CPTPP在內等各種國際參與，共同為國家發展來努力」。

民進黨今日在臉書發文恭賀朱立倫，並表示，朱立倫今晚表示將以罷免案、公投案用來對抗民進黨，此舉並非理性的態度，更難以獲得人民的支持。（圖截取自「民主進步黨」臉書）

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