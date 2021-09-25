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    首頁　>　政治

    朱張江票數曝跡象！林俊憲：國民黨真正的分裂才要開始

    國民黨今（25日）舉辦黨主席選舉，前主席朱立倫（中）票數位居第一、張亞中（左）第二、現任主席江啟臣（右）排名第三。（資料照，本報合成）

    國民黨今（25日）舉辦黨主席選舉，前主席朱立倫（中）票數位居第一、張亞中（左）第二、現任主席江啟臣（右）排名第三。（資料照，本報合成）

    2021/09/25 18:47

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今（25日）舉辦黨主席選舉，前主席朱立倫票數位居第一、張亞中第二、現任主席江啟臣排名第三；有鑑於此，民進黨立委林俊憲在臉書表示「國民黨真正的分裂才要開始」。

    林俊憲指出，朱立倫得票數將近五成，張亞中超過三成，最尷尬的是現任主席江啟臣排名第三，以得票分布來看，其實也代表了國民黨內的勢力分佈和未來走向，傳統角度，藍營主席選舉就像「黃袍加身」大戲，通常在選前經過「大老搓湯圓」後就已成定局，投票只是儀式，很少出現競爭。

    林俊憲說，這種文化讓國民黨長期維持和諧，反之，一旦出現激烈競爭，無論是誰當選都會造成嚴重分裂，此次朱立倫看似篤定當選，選前殺出張亞中突然崛起，使朱立倫打出「告急牌」，拉攏各地方派系表態才穩住陣腳，這場仗只能用「慘勝」來形容，張亞中代表著藍營內茁壯的急統勢力，展現出左右大局的能力，讓藍營愈難愈忽視他們的存在。

    林俊憲認為，此次選舉最悽慘的是江啟臣，即使想要改革國民黨、帶往中間路線，終究敵不過大老輩份文化，這代表溫和的中間派受到否定，朱立倫靠著模糊不表態贏得選舉，最終還是要面對殘局，真正的挑戰還在後頭，「當下最關心的還是對岸會不會發來賀電，有沒有獲得習主席的賞識吧！」

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