國民黨主席選舉開票1小時 朱立倫暫領先張亞中1萬多票

國民黨主席選舉正進行開票作業。（記者方賓照攝）

2021/09/25 17:23

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉從下午4點起開票，根據截至5點5分的開票結果，在已開出52028張選票中，有效票數51477的情況下，4號候選人朱立倫以25580票（49.69%）暫時領先，明顯領先排序第2位、獲得14493票（28.15%）的3號競爭對手張亞中，至於1號候選人江啟臣票數為9557（18.57%），2號候選人卓伯源為1847票（3.59%）。

除了全台22個縣市根據各地投開票所陸續回報累計票數，在中央黨部也同步針對海外黨員通訊投票進行開票，據了解，雖然海外具有投票權的黨員有1萬1452位，但實際寄回中央黨部的選票只有2467多張選票，其中結果選票多集中在1號江啟臣與3號張亞中，江啟臣得票1009票，張亞中974票，4號的朱立倫落後朱、張兩人，只有拿到454票，至於2號卓伯源為30票。

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對於海外投票率不高現象，黨內人士解釋，應該是受到海外疫情影響。

由於部分電視台計票情況與實際狀況有明顯差距，國民黨組發會主委李哲華緊急出面宣布，中央黨部的媒體開票中心的報票方式，改為提供各投票所即時累計票數。

國民黨新主席今將出爐。（記者方賓照攝）

國民黨新主席今將出爐。（記者方賓照攝）

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