高中學習歷程檔案遺失 賴品妤批教育部跳票：我非常不滿意

賴品妤表示，她早在3月就已提醒教育部要重視數位落差、建立資安機制。（資料照）

2021/09/25 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕針對高中學習歷程檔案出包，造成多校、數千名學生上傳資料遺失或毀損，教育部今（25日）下午最新說明，經清查初步有2萬5210件資料受影響，後續將依契約規定，追究廠商責任。對此，民進黨立委賴品妤表示，她早在3月就已提醒教育部要重視數位落差、建立資安機制，「我對教育部的要求，教育部堪稱跳票，我必須說『我非常不滿意』」。

賴品妤中午在臉書表示，目前108課綱的第一批學生即將要在明年9月入學，現正準備升學，而「學習歷程檔案」便是在新制實施後，孩子們重要的升學依據，「我在今年3月質詢中，便提醒潘部長，教育部應該積極的與家長、孩子們說明學習歷程檔案的內容，並且要重視數位落差，同時最重要的是資安機制一定要妥善的建立」。

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賴品妤說，因為一句「委外廠商人為疏失」，近萬名孩子們至關重要的升學依據，以及長久以來的努力便付諸流水；她要請問教育部，️1.新制上路，需要努力建立互信，家長和孩子們本來對於「學習歷程檔案」就有許多疑惑，今天這麼重要的資料委外廠商沒有多管道備份；徹底的撕裂大家對於教育部的信任，教育部如何處理？

2.到目前為止，教育部針對廠商的資安問題，都還沒有做出改善報告；甚至相關資訊還是由媒體揭露，如此牛步，教育部具體如何搶救這次的大包？尤其對於若無法找回檔案的學生，要如何進行補救，保障學生的升學權益不受到影響？

3.有部分孩子，家中根本沒有資訊硬體設備，所以自己沒辦法備份，如此的出包難道不是加劇數位落差嗎？

賴品妤指出，她在3月份對教育部的要求，教育部堪稱跳票，她必須說「我非常不滿意」，在此嚴正要求教育部，請儘速針對以下幾點做出回應與改善：1.盡可能搶救遺失資料，將孩子們的權益損失減少到最小；2.立即針對此事研議補救措施、提出檢討報告，並且嚴格追究廠商、教育部官員責任；3.往後確實建立資料多管道備份，雞蛋不要放在同個籃子裡；4.此事過後，加強與學校、家長以及孩子們的溝通，彌補已被教育部自己破壞的信任。

針對高中學習歷程檔案出包，教育部今下午最新說明，表示國立暨南大學團隊因系統更新而重新開機，發現其中有硬碟設定失誤，造成部分檔案無法連結，目前初步評估，受影響的範圍有81校、學生7854人、資料2萬5210件；國教署已要求廠商全力救援硬碟資料，目前專業技術人員持續處理中，廠商已於9月24日同步以電子郵件逐一通知受影響學校，提醒學生登入學校平台確認；如有資料異常，可儘速重新上傳檔案。

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