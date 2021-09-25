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    首頁　>　政治

    地方劇烈反彈 陸軍航空特戰指揮部東部訓練基地規劃已結案

    陸軍航空特戰指揮部原規劃將台東豐年機場作為AH-64阿帕契攻擊直升機等軍用直升機及特戰連的訓練基地，地方反彈結案。（記者陳賢義攝）

    陸軍航空特戰指揮部原規劃將台東豐年機場作為AH-64阿帕契攻擊直升機等軍用直升機及特戰連的訓練基地，地方反彈結案。（記者陳賢義攝）

    2021/09/25 14:26

    〔記者陳賢義／台東報導〕因應未來台灣防衛作戰需要，陸軍航空特戰指揮部原規劃將台東豐年機場作為AH-64阿帕契攻擊直升機等軍用直升機及特戰連的訓練基地，引發地方反彈及群起抗議，相關經費未列入國防部111年度預算書內，軍方今證實已現況結案，但不放棄任何在東部設置基地的構想。

    陸軍航空特戰指揮部因應未來防衛作戰需求，2018年規劃台東豐年機場作為AH-64阿帕契攻擊直升機等軍用直升機及特戰連的訓練基地，與地方說明及溝通2年，展現最大誠意未果，相關預算去年已暫緩執行，今年裁定現況結案。

    軍方表示，2年來也與地方召開了多次座談，強調直升機航噪平均約49.1分貝，和豐年機場平均56.3分貝影響較小，不會對周遭民眾生活品質產生額外干擾；針對噪音補助部分，與豐年機場協商後，以里作為劃分，最高補助每戶4萬5千元。但地方認為台東境內已有空軍志航基地，不願忍受及憂心噪音和飛安問題，反對態度堅決。

    軍方強調，規劃案雖因地方反彈現況結案，但因東部是非常重要戰略區塊，會再重新檢討訓練基地的規劃，不放棄任何在東部設置基地的構想。

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