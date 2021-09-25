獨家》迎接國產飛彈加速量產 中科院估明年營收暴增到953億元

根據中科院最新送交立法院的111年度營運預算書顯示，中科院總營收將從今年的635億元，明年將暴增為953億元，成長度高達50%，創下中科院成立以來的新記錄。蔡英文總統曾到中科院現場觀看天弓三型飛彈的生產線。（圖：取自總統府網頁）。

2021/09/25 10:54

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院已將「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」送交立法院，國造增程型雄三飛彈系統等8大項軍購進行量產，中科院飛彈產能將會大爆發，根據中科院最新送交立法院的111年度營運預算書顯示，中科院總營收將從今年的635億元，明年將暴增為953億元，成長度高達50%，創下中科院成立以來的新記錄。

總金額達到2400億元的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，要在111年度至115年度（2022年至2026年）的5年內進行量產，內容涵蓋10項，包括：沱江級艦後續量產（含第一階段丶第二階段等兩項）丶雄二雄三飛彈及機動車組丶雄三飛彈增程型及機動車組丶海巡艦艇加裝雄風飛彈發射系統及通信指管裝備丶天弓三型飛彈丶劍翔無人機丶萬劍飛彈丶雄昇飛彈丶陸射劍二飛彈。

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其中，除了沱江級艦後續量產是由龍德造船廠建造之外，各型飛彈量產案全數是由中科院完成，預計在未來5年將為中科院帶來2000億元以上的營收貢獻。

中科院110年度的營運預算目標為635億4940萬元，中科院最新送交立法院的111年度營運預算書顯示，111年度的總營收將達到953億8893萬元，較今年度大幅增加了318億3953萬元，成長幅度高達50%，也讓中科院內部相當振奮。

增程型雄三飛彈的性能，外傳最大射程可達400公里，比一般雄三飛彈的150公里遠上許多，但國軍未曾公開證實此飛彈的確切性能與諸元，要在2023年起進行量產。「萬劍飛彈系統」可供IDF經國號戰機掛載，為我國自行研製的空射巡弋飛彈，其彈體內集束炸彈，將可用於大範圍癱瘓敵機場跑道或者殺傷人員、設備。國軍未曾公布其確切射程，外界推估可能可達200公里左右，規劃2022年起以3年時間量產，於2024年就可先完成。

此外，「劍翔」無人機具備在長滯空時間的飛行器特性，發現雷達等目標時可施以自殺式攻擊，發射後不會回收。由陸射型劍二飛彈丶野戰防空相列雷達為組合的「獵隼」飛彈系統，有效射程15公里，最大射程可達30至45公里，將成為陸軍軍團級的防空戰力主力。

萬劍彈搭配IDF戰機使用，要在2022至2024年以三年時間完成量產，是各項量產案中最早完成的。（資料照）

根據國防部規劃，增程型雄三飛彈系統要在2023年開始量產，至2026年完成。圖為海軍沱江軍艦發射雄三飛彈畫面。（圖：取自國防部臉書專頁）。

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