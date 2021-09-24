台日友好 ！ 不只安倍晉三支持 日本12大咖也挺台加入CPTPP

安倍晉三（見圖）表達歡迎台灣申請加入CPTPP。（美聯社檔案照）

2021/09/24 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近日正式申請加入由日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），日本政府則全面表示歡迎。對此，民進黨今（24日）表示，台灣也獲得日本前首相安倍晉三與諸多日本國會議員及政要的回應與支持，這對台灣來說是非常正面的訊息。

「日本好友挺台加入CPTPP！」民進黨在官方臉書表示，台灣正式向CPTPP遞出加入申請書，這一步也是台灣走向世界的重要一步，「CPTPP的11個成員國，GDP合計占全球13%，成員中占台灣貿易總額四分之一，對於台灣的全球經貿布局十分關鍵，這也是我們一直以來的目標」。

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民進黨指出，自2016年總統蔡英文調整了台灣的產業經濟體質，跟各大產業公會意見交換，並做出產業影響評估，同時也陸續進行法律修訂，政府從經濟面、社會面、法制面著手，時至今日台灣已做好準備。

民進黨表示，今年CPTPP由日本擔任輪值主席國，台灣也獲得來自日本前首相安倍晉三 與諸多日本國會議員及政要的回應與支持，這對台灣來說，是非常正面的訊息。

「謝謝日本的友人。」民進黨強調，期待台灣能透過CPTPP，在全球供應鏈中發揮價值，為自由貿易做出貢獻。

除了安倍晉三，日本挺台加入CPTPP的國會議員及政要分別有：日本政府發言人加藤勝信、日本外相茂木敏充、日本副防衛大臣中山秀泰山、日本自民黨總裁候選人高市早苗、友台組織日華懇會長古屋圭司、自民黨Taiwan Project Team召集人佐藤正九、日本首相輔佐官木源稔、日本前外務副大臣鈴木馨祐、日本前首相輔佐官薗浦健太郎、日本參議員和田政宗、日本眾議員辻清人以及日本駐台代表泉裕泰。

民進黨表示，台灣加入CPTPP獲前日本首相安倍晉三與許多日本國會議員及政要支持。（圖取自民進黨臉書）

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