罕見！ 日本公開表達歡迎台灣加入CPTPP 謝長廷：絕無僅有

日本經濟再生大臣西村康稔（見圖）今日表示，支持台灣加入CPTPP。（法新社）

2021/09/24 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣22日正式申請加入由日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），日本政府則全面表示歡迎。對此，我駐日代表謝長廷表示，像是日本這樣敢公開表達歡迎或支持的會員國，可以說是絕無僅有，證明台日關係非常重要。

謝長廷在臉書表示，CPTPP的會員國有11個，台灣前天申請加入，第一時間都有告知會員國，昨天各國政府、智庫、媒體的相關反應，包括智利，墨西哥到越南、澳洲、日本、馬來西亞等相關電報，今天早上應該都擺在政務委員鄧振中等官員的辦公桌上，這是各地外館的職責。

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謝長廷說，以日本為例，昨天是日本的休假日，駐日代表處除了蒐集媒體報導、還要問到相關人士反應，安排駐日記者訪問日華議員懇談會古屋會長的支持意見，並緊盯人在美國的日本外相茂木敏充的説法，整理匯成電報，「我要説的是每個外館都很努力在做，可是沒有新聞報導，台灣有人質疑政府或外交部沒有做事。沒有新聞不等於沒有做事」。

謝長廷指出，像日本這樣敢公開表達歡迎或支持（他國加入）的會員國，可以說是絕無僅有，證明台日關係非常重要，台灣現在對國際組織的資訊，其實也依靠日本提供，「中國和傾中勢力不斷想分化台灣和日本，希望把我們拆開，主要原因也是如此吧！？」

台灣申請加入CPTPP後，日本政府官員相繼表態，繼昨天外相茂木敏充在紐約受訪時表示歡迎後，日本政府發言人、官房長官加藤勝信在今天例行記者會中，也對於台灣申請加入CPTPP表示歡迎；日本經濟再生大臣西村康稔今也表示，日本歡迎台灣申請加入CPTPP，他說：「我們認為台灣是非常重要的夥伴，與我們共享自由、民主、基本人權以及法治等基礎價值。」

外交部發言人歐江安對此表示，我國政府表示誠摯感謝之意。

日本外相茂木敏充（見圖）在紐約表示，歡迎台灣申請加入CPTPP。（法新社檔案照）

針對台灣正式遞出加入CPTPP申請，日本駐台代表泉裕泰（見圖）也公開表達衷心歡迎。（資料照）

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