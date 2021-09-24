我申請CPTPP、日歡迎聲不斷 外交部：共促印太繁榮

日本政府發言人、官房長官加藤勝信在今天例行記者會中，也對於台灣申請加入CPTPP表示歡迎。外交部發言人歐江安對此表示，我國政府表示誠摯感謝之意。（資料照）

2021/09/24 16:53

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣日前申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，日本政府官員相繼表態，繼昨天外相茂木敏充在紐約受訪時表示歡迎後，日本政府發言人、官房長官加藤勝信在今天例行記者會中，也對於台灣申請加入CPTPP表示歡迎。外交部發言人歐江安對此表示，我國政府表示誠摯感謝之意。

日本內閣官房長官加藤勝信於今天例行記者會中重申，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等核心價值，且具緊密經貿關係，是極為重要的伙伴，他歡迎台灣提出申請加入CPTPP。

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歐江安指出，加藤勝信肯定總統蔡英文所提的「已準備好接受CPTPP所有規範」，同時指出日本將以戰略觀點與國民理解為基礎作出對應。對於日本政府再度公開歡迎台灣正式申請加入CPTPP，我國政府表示誠摯感謝之意。

歐江安強調，CPTPP屬於高標準、高品質且全面性的區域經貿整合機制，台灣是全球第25大經濟體，也是全球供應鏈不可或缺的關鍵重要成員，我國在經濟面、社會面及法制面等都已做好準備。未來我國政府將持續與CPTPP的11個會員國積極交涉，合力推動區域經貿整合發展，共促印太地區的和平、穩定與繁榮。

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