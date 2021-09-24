遭諷對德國提名譚德塞連任不吭聲 謝志偉：護中欺台的一定批評反駁

駐德代表謝志偉。（資料照）

2021/09/24 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕德國22日宣布提名衣索比亞籍的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）連任世界衛生組織（WHO）現任秘書長。國民黨文傳會副主委黃子哲昨（23日）嗆駐德代表謝志偉，要謝面對過往批評譚德塞的言論「不要龜縮」。謝志偉今（24日）早回應，對於任何袒護中國、欺壓台灣之事或人，「我一定批評反駁之，責無旁貸」，關於用字措詞是否恰當，他願受指教。

針對德國提名譚德塞連任WHO秘書長一事，謝志偉今在臉書表示，身為台灣人以及駐外代表，遇到任何欺壓台灣人或袒護中國的事，他一定批評或反駁，「當時本人對譚德塞的批評與指責即基於此」、「也期盼朝野都持此態度」，謝志偉補充，至於用字遣詞是否恰當或精準，他誠摯接受指教。

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謝志偉指出，對於「沉淪而後求上進」、「改邪歸正」的人，他都願不計前嫌，並貼出譚德塞敦促中國配合調查、或指不排除武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）病毒從實驗室洩漏等相關新聞。

謝志偉續指，並不清楚譚德塞對中國態度轉變原因，但他強調，德國自2017年迄今，每一次都支持台灣以觀察員身分出席世衛大會（WHA），他身為駐德代表事前、事後均會親函或親自致謝。

最後，謝志偉寫：「貴黨雖然在戒嚴、白色恐怖年代犯下了許多傷天害理的罪行，但若是貴黨能夠在解嚴都已超過三十年的今天，也能改邪歸正而和台灣人站在一起對抗中國的文攻武嚇，共同捍衛台灣的自由、民主和國土，我相信，善良的台灣人對貴黨一定也會不計前嫌的。」

黃子哲昨在臉書表示，關於德國提名譚德塞一事，謝志偉隻字不吭，「不經讓人想趕快協尋『塔綠斑』康樂股長」、「不要龜縮，快出來面對」。

國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照）

黃子哲臉書發文要求謝志偉面對過去批評譚德塞言論。（圖擷取自「黃子哲政治職人」臉書）

謝志偉臉書回應黃子哲說法。（圖擷取自「謝志偉粉絲頁」臉書）

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