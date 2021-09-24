為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    遭諷對德國提名譚德塞連任不吭聲 謝志偉：護中欺台的一定批評反駁

    駐德代表謝志偉。（資料照）

    駐德代表謝志偉。（資料照）

    2021/09/24 16:54

    〔即時新聞／綜合報導〕德國22日宣布提名衣索比亞籍的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）連任世界衛生組織（WHO）現任秘書長。國民黨文傳會副主委黃子哲昨（23日）嗆駐德代表謝志偉，要謝面對過往批評譚德塞的言論「不要龜縮」。謝志偉今（24日）早回應，對於任何袒護中國、欺壓台灣之事或人，「我一定批評反駁之，責無旁貸」，關於用字措詞是否恰當，他願受指教。

    針對德國提名譚德塞連任WHO秘書長一事，謝志偉今在臉書表示，身為台灣人以及駐外代表，遇到任何欺壓台灣人或袒護中國的事，他一定批評或反駁，「當時本人對譚德塞的批評與指責即基於此」、「也期盼朝野都持此態度」，謝志偉補充，至於用字遣詞是否恰當或精準，他誠摯接受指教。

    謝志偉指出，對於「沉淪而後求上進」、「改邪歸正」的人，他都願不計前嫌，並貼出譚德塞敦促中國配合調查、或指不排除武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）病毒從實驗室洩漏等相關新聞。

    謝志偉續指，並不清楚譚德塞對中國態度轉變原因，但他強調，德國自2017年迄今，每一次都支持台灣以觀察員身分出席世衛大會（WHA），他身為駐德代表事前、事後均會親函或親自致謝。

    最後，謝志偉寫：「貴黨雖然在戒嚴、白色恐怖年代犯下了許多傷天害理的罪行，但若是貴黨能夠在解嚴都已超過三十年的今天，也能改邪歸正而和台灣人站在一起對抗中國的文攻武嚇，共同捍衛台灣的自由、民主和國土，我相信，善良的台灣人對貴黨一定也會不計前嫌的。」

    黃子哲昨在臉書表示，關於德國提名譚德塞一事，謝志偉隻字不吭，「不經讓人想趕快協尋『塔綠斑』康樂股長」、「不要龜縮，快出來面對」。

    國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照）

    國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照）

    黃子哲臉書發文要求謝志偉面對過去批評譚德塞言論。（圖擷取自「黃子哲政治職人」臉書）

    黃子哲臉書發文要求謝志偉面對過去批評譚德塞言論。（圖擷取自「黃子哲政治職人」臉書）

    謝志偉臉書回應黃子哲說法。（圖擷取自「謝志偉粉絲頁」臉書）

    謝志偉臉書回應黃子哲說法。（圖擷取自「謝志偉粉絲頁」臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨澎湖縣黨部26週年 公布青年組成軍、新黨部旗
    2021/09/24 13:40

    民進黨澎湖縣黨部26週年 公布青年組成軍、新黨部旗
    藍黨魁選舉明投票 4陣營各有評估
    2021/09/24 12:58

    藍黨魁選舉明投票 4陣營各有評估

    讓年輕人認識期貨 期交所前進校園
    被民眾黨議員參選人發文牽扯 鄭孟洳回擊：是不是沒上過公民課
    2021/09/23 16:10

    被民眾黨議員參選人發文牽扯 鄭孟洳回擊：是不是沒上過公民課
    支持政府申請加入CPTPP 民進黨︰盼朝野同心協力
    2021/09/23 14:59

    支持政府申請加入CPTPP 民進黨︰盼朝野同心協力
    德國表態支持 譚德塞邁向連任世衛秘書長
    2021/09/22 22:09

    德國表態支持 譚德塞邁向連任世衛秘書長
    無論德國大選結果 謝志偉爆評論預測：對中國政策都將趨嚴
    2021/09/22 21:07

    無論德國大選結果 謝志偉爆評論預測：對中國政策都將趨嚴
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播