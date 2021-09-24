美國眾議院通過法案邀台參與環太軍演 國防部表態「積極爭取」

美國眾議院稍早通過「2022財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）」，法案內容建議美國國防部應邀請台灣參加2022年環太平洋軍事演習（PIMPAC），強化美台民兵合作、協助台灣強化自衛能力等。對此，國防部今表示將積極爭取。（法新社資料照）

2021/09/24 14:11

〔記者吳書緯／台北報導〕美國眾議院稍早通過「2022財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）」，法案內容建議美國國防部，應邀請台灣參加2022年環太平洋軍事演習（PIMPAC），強化美台民兵合作、協助台灣強化自衛能力等。對此，國防部今表示，將依防衛作戰各項戰備任務需求，審慎評估，只要有助於區域和平及人道援助的各項操演，在任務許可下，將積極爭取。

美國眾議院以316票贊成、113票反對的票數，通過了「2022財政年度國防授權法案」，其中在第1248條指出，美方應邀請台灣海軍參與2022年環太平洋軍事演習。環太平洋軍演是由美軍主導，是全球最大的國際海上軍事演習，每2年舉行一次。

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針對美眾議院通過「2022財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）」，並建議美國國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍事演習；國防部表示，依防衛作戰各項戰備任務需求，審慎評估，只要有助於區域和平及人道援助的各項操演，在任務許可下，將積極爭取。

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