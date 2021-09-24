誇稱校舍經費「自己全出」遇異見 盧秀燕沒讓她講下去

蔡碧玉（左）講沒幾句話，很快被市長盧秀燕打斷，阻止她繼續說下去。（記者張瑞楨攝）

2021/09/24 14:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長盧秀燕於今天上午主持北屯區廍子國小第二期校舍工程動土典禮時，自誇所需經費近3億4000萬元，由「台中市政府自己全出」，不料，立委莊競程的服務處主任蔡碧玉，想說明莊競程向中央爭取經費的過程時，卻被盧秀燕打斷，不讓她繼續講，蔡碧玉會後說，莊競程也曾於去年3月辦理會勘，向中央爭取經費，她強調，「能圓滿解決最重要，我們都很高興能動土」。

盧秀燕今天主持動土時說，她稍後趕著去市議員備詢，因此，市議員等民代就不要致詞，直接跳到有獎徵答，且由議員等民代主持有獎徵答，讓大家都能感恩議員民代支持經費。

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盧秀燕強調，該校二期校舍工程，不到1年時間，市府籌備預算發包完成，預計2年完工，一所學校興建很昂貴，要幾億元起跳，中市市民一年繳1500億元給中央，通常是向中央爭取經費，不過，向中央要錢需要時間，「可是我們不能等，我知道這個學校二期校舍的迫切性，所以我們已經編好預算，3億4000萬元，台中市政府自己全出」。

盧秀燕隨後邀請與會的議員民代主持有獎徵答，代表莊競程出席的蔡碧玉，利用此機會說，莊競程向中央爭取快速道路隔音牆，不料，她講沒幾句話，就被盧秀燕打斷，盧秀燕說，「讓妳講下去，我會被其他議員抗議」，蔡碧玉也很識相，場面雖一度尷尬，但她沒堅持繼續說。

會後蔡碧玉告訴記者，該校運動場經費不足，立委莊競程得知後，去年3月31日辦理會勘，人員包括廍子國小校長張榮林、國教署國中小組副組長蕭奕志、體育署副署長王水文、台中市議員曾朝榮，會勘決議，建議市長盧秀燕寬列工程經費，不足部分由體育署補助。

她說，中市政府後來吸收不足部分，籌足經費編妥預算，現在能圓滿解決，這些協調過程就不重要了，很感謝市府能積極解決問題。

盧秀燕（右三）強調，廍子國小第二期校舍工程經費近3億4000萬元，由「台中市政府自己全出」。（記者張瑞楨攝）

立委莊競程服務處去年3月31日會勘畫面。（莊競程服務處提供）

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