柯文哲用政府資源經營臉書挨批「公私不分」 北市府：各縣市皆如此

台北市長柯文哲。（資料照）

2021/09/24 13:33

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲個人臉書專頁高達百萬粉絲，經營有聲有色，北市秘書處今早到議會民政委員會進行工作報告，議員游淑慧指出，柯文哲經營臉書或推特，用了市府不少人力，但柯文哲卸任後百萬粉絲跟著他走了，留下什麼，批評秘書處公私不分，要求市府不應把資源再用在柯文哲身上。

北市府發言人陳智菡會後回應，各縣市首長都會藉由市長個人的社群媒體來協助市政宣傳或新聞的擴散，市府會繼續使用相關社群平台協助市政訊息露出，且市府人力精簡，並沒有專責人力管理粉專，是把市政相關圖卡影片訊息轉到市長社群，加強對外行銷。

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游淑慧指出，台北市長臉書、推特不應該是柯文哲個人的，市府其他單位也有官方臉書，發布市政訊息，柯文哲用的是他個人臉書，卸任後百萬粉絲就跟柯走了，秘書處能留下了什麼？為何不用市長臉書，不同市長來，就換上大頭貼就好，柯卻用政府資源維護個人臉書、推特。

游淑慧還說，柯文哲經營個人臉書和推特，用了多少人？包括文字、照片、美編，起碼三人，輪值維護柯文哲私人的東西，沒有做到公私分明。以柯文哲推特為例，他陪老婆上市場買菜，應該是市府隨行幫他拍的，慶祝老婆生日快樂也不是公務行程或市政訊息，慶祝老爸父親節的貼文，也不是柯文哲自己寫的，柯文哲是公器私用。

游淑慧直指，柯文哲應該經營的是台北市長臉書，而不是柯文哲的臉書，不要把資源人力花在柯文哲本身，且明年卸任，柯文哲變柯主席了，績效都帶走，粉絲也沒留，或許小編也跟著他走，她要求秘書處不要公私不分。

台北市秘書處赴台北市議會進行工作報告。（記者蔡亞樺攝）

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