為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍黨魁選舉明投票 4陣營各有評估

    國民黨主席選舉明天將辦理投開票作業，4候選人陣營各有評估。（資料照）

    國民黨主席選舉明天將辦理投開票作業，4候選人陣營各有評估。（資料照）

    2021/09/24 12:58

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉明天將辦理投開票作業，這場選戰從一開始朱立倫、江啟臣的兩強對決，近期逐漸轉變為朱立倫與張亞中的捉對廝殺，讓爭取連任的江啟臣在棄保操作下有被邊緣化危機，但江陣營今日強調，由於黨內擔心分裂，自主黨員意識抬頭，選戰轉為「三腳督」態勢；朱陣營則定調「朱張對決」，勝敗點在於投票率，若能拉高，朱的選情才能樂觀；張陣營則以「戒慎恐懼、臨淵履薄」8字，低調不做評估；至於候選人卓伯源陣營則自稱是最大公約數，對選情充滿信心。

    朱立倫發言人凌濤指出，朱陣營透過向黨員訴求國民黨一定要贏2022、2024，在陸、海、空戰齊發，今日最後一波的告急公開信，並正面挑戰民進黨施政，爭取黨員認同。

    朱營人士分析，無論任何數據都顯示江啟臣已經遠遠落後，目前就是「朱張對決」，同時由於張亞中的路線讓黨內中、南部地區產生焦慮感，因此包括原本江啟臣的優勢選區台中市，朱立倫都已穩定下來，但在北台灣尤其雙北地區，選情仍相當吃力，明日決戰點就在於投票率，若能拉高自主黨員與組織票源，朱立倫選情才樂觀。

    江啟臣發言人鄭照新則指出，中秋節過後，由於朱立倫、張亞中互砍過猛，黨內憂心分裂的呼聲出現，江啟臣向黨員訴求自己當選，不會造成黨分裂，一些自主黨員也就開始青睞江啟臣的團結訴求，再加上中部地區票源的鞏固，選戰成為「三腳督」的態勢。

    鄭照新表示，江啟臣在今日選前倒數一天，透過接受媒體專訪的空戰方式，陳述心得，回應議題，並呼籲黨員要把選票投給不會造成分裂的安心候選人，而且在困難時期能為黨承擔的，不會造成退黨潮，也不會在2024年有勾心鬥角疑慮的候選人，藉此爭取勝出的機會。

    張亞中競選辦公室主任何啟聖指出，張陣營沒有公關公司，也沒有大數據調查，只能從實際接觸群眾、網友感受反應大家都很熱情支持，但最後會拿多少選票，並不知道。

    何啟聖說，由於選舉充滿太多詭譎變數，每天發生一些意想不到的意外，張亞中只能保持「戒慎恐懼、臨淵履薄」心態，在投票前最後一天，除了參加支持者所辦活動，從下午到晚上張亞中還將接受多家媒體訪問，深夜還要上網路直播節目接受提問，直接訴求基層民眾。

    卓伯源發言人吳明聖表示，在國民黨面臨兩極分裂危機的情況下，卓伯源就成為黨內一致支持的最大公約數，全黨約37萬名黨員都是卓陣營要爭取的目標，而且專職黨主席，換新的黨主席，也獲得黨員很大回響，選戰最後衝刺階段透過接受媒體訪問及曝光，獲得黨員及民眾熱烈反應，因此對選情充滿信心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    如不拋棄九二共識、一中各表 藍營議員：國民黨將被消滅
    2021/09/24 12:09

    如不拋棄九二共識、一中各表 藍營議員：國民黨將被消滅
    直指朱立倫讓立委很尷尬 江啟臣：不要奧步盡出秀下限
    2021/09/24 12:01

    直指朱立倫讓立委很尷尬 江啟臣：不要奧步盡出秀下限

    讓年輕人認識期貨 期交所前進校園
    選前最後一天 張亞中參加支持者舉辦造勢活動
    2021/09/24 11:35

    選前最後一天 張亞中參加支持者舉辦造勢活動
    仍不公開表態支持誰當國民黨主席 侯友宜打太極：會把角色扮好
    2021/09/24 11:18

    仍不公開表態支持誰當國民黨主席 侯友宜打太極：會把角色扮好
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播