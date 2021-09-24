藍黨魁選舉明投票 4陣營各有評估

國民黨主席選舉明天將辦理投開票作業，4候選人陣營各有評估。（資料照）

2021/09/24 12:58

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉明天將辦理投開票作業，這場選戰從一開始朱立倫、江啟臣的兩強對決，近期逐漸轉變為朱立倫與張亞中的捉對廝殺，讓爭取連任的江啟臣在棄保操作下有被邊緣化危機，但江陣營今日強調，由於黨內擔心分裂，自主黨員意識抬頭，選戰轉為「三腳督」態勢；朱陣營則定調「朱張對決」，勝敗點在於投票率，若能拉高，朱的選情才能樂觀；張陣營則以「戒慎恐懼、臨淵履薄」8字，低調不做評估；至於候選人卓伯源陣營則自稱是最大公約數，對選情充滿信心。

朱立倫發言人凌濤指出，朱陣營透過向黨員訴求國民黨一定要贏2022、2024，在陸、海、空戰齊發，今日最後一波的告急公開信，並正面挑戰民進黨施政，爭取黨員認同。

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朱營人士分析，無論任何數據都顯示江啟臣已經遠遠落後，目前就是「朱張對決」，同時由於張亞中的路線讓黨內中、南部地區產生焦慮感，因此包括原本江啟臣的優勢選區台中市，朱立倫都已穩定下來，但在北台灣尤其雙北地區，選情仍相當吃力，明日決戰點就在於投票率，若能拉高自主黨員與組織票源，朱立倫選情才樂觀。

江啟臣發言人鄭照新則指出，中秋節過後，由於朱立倫、張亞中互砍過猛，黨內憂心分裂的呼聲出現，江啟臣向黨員訴求自己當選，不會造成黨分裂，一些自主黨員也就開始青睞江啟臣的團結訴求，再加上中部地區票源的鞏固，選戰成為「三腳督」的態勢。

鄭照新表示，江啟臣在今日選前倒數一天，透過接受媒體專訪的空戰方式，陳述心得，回應議題，並呼籲黨員要把選票投給不會造成分裂的安心候選人，而且在困難時期能為黨承擔的，不會造成退黨潮，也不會在2024年有勾心鬥角疑慮的候選人，藉此爭取勝出的機會。

張亞中競選辦公室主任何啟聖指出，張陣營沒有公關公司，也沒有大數據調查，只能從實際接觸群眾、網友感受反應大家都很熱情支持，但最後會拿多少選票，並不知道。

何啟聖說，由於選舉充滿太多詭譎變數，每天發生一些意想不到的意外，張亞中只能保持「戒慎恐懼、臨淵履薄」心態，在投票前最後一天，除了參加支持者所辦活動，從下午到晚上張亞中還將接受多家媒體訪問，深夜還要上網路直播節目接受提問，直接訴求基層民眾。

卓伯源發言人吳明聖表示，在國民黨面臨兩極分裂危機的情況下，卓伯源就成為黨內一致支持的最大公約數，全黨約37萬名黨員都是卓陣營要爭取的目標，而且專職黨主席，換新的黨主席，也獲得黨員很大回響，選戰最後衝刺階段透過接受媒體訪問及曝光，獲得黨員及民眾熱烈反應，因此對選情充滿信心。

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