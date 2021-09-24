3+11補充報告被國民黨杯葛 賴香伶也批敷衍、要求重寫

行政院今送交「3+11」決策補充報告至立法院，國民黨團不滿內容只有4頁且否認5月疫情爆發與其連結，持續杯葛蘇揆（見圖）上台。民眾黨立委賴香伶也批評報告內容敷衍，是故意忘記還是害怕想起？ （記者劉信德攝）

2021/09/24 12:38

〔記者陳昀／台北報導〕行政院今送交「3+11」決策補充報告至立法院，立法院國民黨團不滿內容只有4頁且否認5月疫情爆發與其連結，持續杯葛蘇揆上台。民眾黨立委賴香伶稍早也發新聞稿批評，這份報告內容敷衍，是故意忘記還是害怕想起？呼籲蘇揆誠實面對破口，重寫報告再次向立法院說明，才能釐清真相。

賴香伶指出，在在野黨立委的質疑聲浪下，行政院上午在黨團協商時提出「3+11」決策過程專案報告的「補充報告」，但內文只有5頁、1197字報告，不只比上週12頁報告還薄，還聲稱「沒有證據顯示機師及諾富特群聚感染事件，與後來發生的社區疫情有相關連結」，請問蘇院長、陳部長「是故意忘記？還是害怕想起？」

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賴香伶表示，5月15日疫情記者會，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞明確表示「華航諾富特飯店案17人、新北前獅子會案10人、宜蘭羅東遊藝場案1人，及萬華茶藝館案4人都感染同序列英國變異株認定是同一病毒株，在互相傳播」、「上述幾個案子，應該有彼此間的關聯」，當時衛福部長陳時中也在場。

賴香伶質疑，如今蘇貞昌竟敢在報告聲稱「沒有證據顯示」機師及諾富特飯店群聚感染事件與社區疫情有相關連結，是忘記5月15日記者會上說過的內容？還是認為國人健忘？以為立委不用功、不會發現破綻？

賴要求，蘇貞昌院長應誠實面對「3+11」、機場飯店群聚感染傳播到社區的破口，應該重寫報告，再次向立法院說明，才能釐清真相。

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