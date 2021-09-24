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    如不拋棄九二共識、一中各表 藍營議員：國民黨將被消滅

    南市議員蔡育輝說，國民黨如果不拋棄九二共識、一中各表，走本土化路線，可能會被消滅。（記者蔡文居攝）

    南市議員蔡育輝說，國民黨如果不拋棄九二共識、一中各表，走本土化路線，可能會被消滅。（記者蔡文居攝）

    2021/09/24 12:09

    〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨主席選舉投票將於明天登場，國民黨台南市議員蔡育輝今天表示，國民黨主席不管誰當選，如果沒有拋棄九二共識、一中各表，走本土化路線，國民黨可能淪為被消滅的政黨。

    蔡育輝表示，以前國民黨都是由中國大陸來台灣的菁英組成的決策小組，黨主席和重要幹部都是他們在當，本土人士比較沒機會參與。他們從中國大陸過來，當然對大陸有省籍的情結，決策也都想建立與中國大陸政治、經濟、文化的連結，可是在台灣出生的人，幾十年來跟大陸比較沒有這些淵源關係，也比較不會去想到中國大陸。中國國民黨都是這些人在決策，所以九二共識和一中各表就像是國民黨的神主牌，但是本土人士不會這麼想。

    他表示，不管國民黨誰當選黨主席，兩岸關係處理不好，國民黨可能會被消滅。民進黨把國民黨的黨產當提款機，這部分已消化的差不多，剩下的就是兩岸政策和台獨議題，台獨民進黨不敢主張，而兩岸議題國民黨一定要有所改變，不然不管誰當黨主席都無法改變國民黨的命運。

    他說，國民黨應以台灣優先，拋棄九二共識和一中各表，來迎接本土化、台灣優先，國民黨才有辦法爭取勝選再為百姓服務。

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