感謝台灣協助抗疫！友邦諾魯總統聯大總辯論發聲挺台

諾魯總統安格明。（擷取自聯合國影片）

2021/09/24 10:40

〔記者楊丞彧／台北報導〕聯合國大會總辯論進入第三天，諾魯是排定今天發言的唯一台灣邦交國。諾魯總統安格明表示，台灣應當有權利以平等夥伴身分，參與聯合國永續發展目標的實現，也應該被納入「我們的共同議程」願景。

第76屆聯合國大會總辯論於美東時間21日至27日展開，前天首日由帛琉打頭陣發聲挺台，昨天再加上瓜地馬拉、馬紹爾群島，兩天已有3友邦在這場年度盛會聲援台灣。

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諾魯總統安格明未出席實體會議，而是透過預錄影片發言。安格明表示，如果沒有夥伴國家大力支持，諾魯對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情及為人民施打疫苗的努力不可能實現。諾魯真誠感謝摯友澳洲、印度、日本，以及中華民國（台灣）提供持續不斷的協助。

安格明呼籲聯合國接納像是台灣這樣有意願且有能力的夥伴，共同因應全球挑戰，並確保中華民國（台灣）人民享有與其他國家人民相同的權利。聯合國必須實踐普遍性及平等的理念，並尊重每個個人價值。

安格明強調，台灣是全球對抗此次疫情的重要夥伴，其優異的抗疫典範不應該被忽視。台灣已做好準備，並期盼藉由參與世界衛生大會來分享經驗。台灣已展現能力，並且支持許多國家推動永續發展目標，台灣應當有權利以平等夥伴身分，參與聯合國永續發展目標的實現。台灣也應該被納入「我們的共同議程」願景。

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