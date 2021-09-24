蘇貞昌施政報告「4大主軸」 提升國防戰力、社福從老顧到小...

行政院長蘇貞昌今赴立法院提出施政報告。（記者劉信德攝）

2021/09/24 10:11

〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天赴立法院提出施政報告，根據書面資料指出，蘇貞昌表示，明年度整體國防預算規模達4700多億元，創歷史新高，讓自己更強大、更團結，國際才會更看得起，此外政府也已啟動史上最大規模的社會福利照顧，社福支出編列超過6000億元，從老顧到小，對下一代的照顧更往前延伸。

蘇貞昌今天將赴立法院進行施政報告並備質詢，根據已送達立法院的書面資料，蘇貞昌將就「國家安全、社會安定、人民安心、永續發展」4大主軸加以說明。

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國家安全部份，蘇貞昌在報告中指出，近來中共軍機不斷擾台，衝擊區域和平穩定，國軍持續應對、追監，而台灣要展現自我防衛決心並付出努力，讓自己更強大、更團結，國際才會更看得起，只有自助才會有人助。

蘇貞昌表示，為有效提升國軍整體戰力，明年度整體國防預算規模達4700多億元，創歷史新高，行政院上週也將5年2400億元的海空戰力提升計畫採購特別條例草案送到立法院審議；此外，在後年底前，將把現有141架F-16A/B block戰機全數升級為F-16V，今年11月，首支F-16V作戰隊就要正式成軍，強化空防屏障。

社會安定部分，蘇貞昌指出，為支持國人安心生養，明年度育兒經費編列超過860億元，是2016年預算的近6倍，今年8月育兒津貼從2500元增加到3500元，明年8月會再提高到5000元；另外，明年3月，「班班有冷氣、校校會發電」的目標就會實現。

另外在人民安心部分，蘇貞昌在報告中表示，政府會持續嚴守邊境、嚴控社區疫情、加速疫苗覆蓋率守護國人健康，預估第一劑疫苗接種率在10月底可以達到7成；另外台灣已正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台灣有能力也有意願遵守國際經貿的高標準，政府會持續做好準備，積極尋求會員國支持，為台灣拓展出口機會、吸引外來投資，提升整體競爭力，也為區域經濟做出具體貢獻，創造多贏。

永續發展部份，蘇貞昌在報告中提及，疫苗是珍貴戰略物資，如果國家沒有自己產製疫苗的能力，將永遠受制於人，台灣是當今能力自製疫苗的國家，為了鼓勵疫苗、生技新藥的研發製造，促使我國在全球生技醫藥產業供應鏈扮演關鍵地位，行政院也已將生技新藥產業發展條例修正草案送到立法院審議。

蘇貞昌說，台灣守住疫情，八方馳援，當中國威脅遽增，台灣無所畏懼，堅持站在捍衛自由、民主、開放、人權的第一線，而盟國也給台灣越來越強而有力的支持；絕望之冬也是希望之春，危中有機，台灣子弟在疫情最艱困的時刻，成就最完美的演出，成為黑暗中最絢麗的火炬；要在逆境中尋求突破，從來都不容易，未來的挑戰依舊嚴峻，但他堅信，只要團結努力，就可以成就一個更好的台灣，打造好舞台，讓下一代看到希望，壯大台灣，期盼大家一起加油。

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