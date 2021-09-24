2028、2032選總統?陳其邁： 誰說幾年後要選什麼都穩死的

高雄市長陳其邁接受周玉蔻（左）廣播節目專訪。（擷取自寶島聯播網《新聞放鞭炮》）

2021/09/24 10:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁今早接受周玉蔻廣播節目專訪，強調2024不會選總統，會拚市長連任，但對於2028、2032是否角逐總統大位他則表示「誰說幾年後要選什麼，都穩死的！當你在現在這個位子上，就說下個位子要幹嘛，選民不會喜歡！」

周玉蔻在寶島聯播網主持的《新聞放鞭炮》，今早邀請陳其邁上節目，接受1小時的嗆辣提問。

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周問陳其邁，柯文哲傳要選高雄市長，後來又說是媒體放話，另傳蔡壁如、高金素梅，也要去選高雄市，看法如何？

陳其邁答說，市長補選後，只剩下2年時間，一下就到了，他禮拜天也去處理公文，不會特別想到下次選舉的事情。

周玉蔻追問：「柯文哲一直盯著高雄？」陳回說：「大家關心高雄是好事」、「大家盯著我，但我不會選2024，要選總統的可以不要管我，我的承諾就是把高雄市長做好，把高雄的產業結構轉型！」，周玉蔻插話說：「目標是連任成功?」陳其邁說「對！」

周玉蔻又問，如何評估韓國瑜任內的副市長李四川與葉匡時，任內的政績，明年會是你連任的威脅嗎？李四川的路平到底做真的還假的？

陳其邁說，市府政策是延續的，他當然希望做得更好，就按部就班做，高雄市面積大，是一個新北再加上三個台北，偏鄉與市區都要做，明年路平預算又增加2.7億。

周又追問：「李四川與葉匡時，會是你連任的強勁對手嗎？若加上柯文哲，3個哪個比較害怕？」周隨即自嘲說：「請原諒我這個笨問題！」

陳其邁回答說：「我的答案也很笨，就是認真做，現在各路人馬都有一些消息，當市長要像大樹一樣定根」，他也沒有研究過柯文哲是否選高雄市長這個問題。

雖然陳其邁已經表態不會角逐2024總統大位，但周玉蔻不死心，又追問說：「2028、2032會不會選（總統）？」

陳其邁回說，以他從政經驗來看，「誰說幾年後要選什麼，都穩死的！當你在現在這個位子上，就說下個位子要幹嘛，選民不會喜歡」。

周玉蔻也提到衛福部陳時中，陳其邁強調防疫是很辛苦事情，幾乎沒有休息，壓力很大，希望大家多支持。周又問說：「陳時中不會被換掉吧?」陳其邁表示：「我是沒有聽說！」

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