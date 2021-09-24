竹縣民代齊聚談大新竹升格 竹市議員陳建名拋三問題「請益」

竹縣民代齊聚談大新竹升格，陳建名拋三問題「請益」。（陳建名提供）

2021/09/24 09:43

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹縣議員、鄉鎮長與代表會主席今上午將齊聚召開「新竹縣市合併座談會」，民進黨新竹市議員陳建名一早在臉書發文，對與會者提出三大問題：「是反映真實民意，還是飯碗保衛戰？」「下次公投是2023年，如果支持升格，請支持楊文科縣長的修法建議。還是你們根本反對升格？」、「升格後建設資源會增加，你們反對嗎？」

陳建名表示，大新竹升格後，各鄉鎮市公所及代表會都將重組，他認為現場會有許多民代前輩以「民意反對」為由，試圖拖延升格。陳建名強調，科學性的民調指出，有近六成大新竹民眾支持升格，甚至新竹縣民支持的比例更高，盼「前輩們放下自身利害關係，一起為大新竹升格為直轄市努力。」

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陳建名還說，預料會議中有人會主張應採「公投」凝聚共識，但截至目前，沒有看到有人對「竹竹合併升格」表達反對。他表示，如果提出一個「沒有反對方」的公投案，再加上《公投法》第23條明訂：「公民投票日定於8月第4個星期6，自今年起，每2年舉行1次」，下次公投的時間將在2023年，這樣做也只是在拖延！

陳建名進一步指出，座談會上可能會有人說，升格後的城鄉差距反而將擴大，但他分析，大新竹透過升格「餅做大了」將獲得更多資源，但關鍵在於如何「運用資源」，只要是對的施政者、妥善的規劃，城鄉建設的落差不會比現在更嚴重！

竹縣民代齊聚談大新竹升格。（陳建名提供）

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