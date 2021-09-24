漢光揭密》機動飛彈車奔赴南北兩地 雄二雄三飛彈瞄準敵艦動態

海軍在此次漢光演習期間，分別派出機動一中隊丶二中隊的雄風飛彈機動發發射車組，到台東海岸丶北海岸執行戰備操演，充分展現機動發射車組的高度機動部署能力。圖為可搭載雄二丶雄三的雄風飛彈機動發射車。（資料照）

2021/09/24 09:26

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光演習已在9月17日結束，軍方也依計畫展開演習後的總檢討會議，據軍方人士指出，此次漢光演習期間，模擬共軍派出特遣艦隊分別從台灣北部及東部進逼，意圖對台發動攻擊，海軍岸置反艦飛彈部隊「海鋒大隊」，執行接獲作戰命令後丶緊急調動雄風飛彈機動發射車分赴北部海岸丶台東海岸，進行反艦飛彈機動部署任務，並對敵艦動態進行追蹤丶監控丶接敵等模擬行動，整體成效令軍方高層相當滿意。

海軍積極建置岸置反艦飛彈系統，並分兩階段籌建雄二次音速反艦飛彈丶雄三超音速反艦飛彈以及增程型雄三飛彈的量產，反艦飛彈機動發射車組的量產籌建，也同步進行中，並且納入最新提出的「海空戰力提升」特別預算草案之內。

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軍方人士估計，「海鋒大隊」目前轄有6個固定陣地中隊丶2個機動中隊及1個支援中隊，未來隨著美國出售的400枚岸置魚叉反艦飛彈來台，以及國造雄二丶雄三丶增程雄三飛彈與機動發射車組的量產後，機動中隊的數量至少會增加20個中隊以上，屆時「海鋒大隊」勢必會調整組織編制，並由現行上校大隊長的編階，提高為少將指揮官編階。

蔡英文總統在9月10日視察海軍新成立的「海鋒大隊」機動二中隊，並指機動二中隊將參與此次漢光演習，她請國軍弟兄姊妹務必全力以赴，讓全世界看見保衛國家的決心。她說，飛彈部隊因為機動性強、隱匿性高，在不對稱作戰上，扮演非常重要的角色。 為了要給飛彈部隊更大的支持，政府在2017年開始推動建案，籌獲機動飛彈車組，同時也進行營舍整建等軍事設施工程。

軍方人士說，「海鋒大隊」現有2個機動中隊，機動一中隊駐地在高雄左營，機動二中隊在台中清水，配合此次漢光演習相關任務演練，機動一中隊派出雄風飛彈機動發射車組奔赴台東海岸，而機動二中隊則是由台中機動趕赴北部的北海岸部署，對模擬進攻台灣本島的敵軍特遣艦隊進行追蹤丶監控及接敵等各項戰備演練，兩中隊都能在接獲命令的一定時間內，趕赴任務地點完成接敵部署，充分展現機動中隊的高度機動能力。

雄風飛彈機動發射車曾參與漢光31號的國防戰力展示演習，發射箱當時採用的是迷彩塗裝。（資料照）

海軍最新成立的海鋒大隊機動二中隊，是新設在中部地區的雄風飛彈機動發射中隊，並參與漢光演習實兵演練，蔡英文總統日前前往視導並頒發加菜金慰勉部隊時，照片後方的鐵拳雄兵四字及雄風飛彈發射圖片，說明了機動二中隊的任務與特性。（圖：取自總統府網站）

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