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    3+11補充報告今送立法院 蘇貞昌道歉、強調無證據是疫情破口

    行政院今天上午將「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」的補充報告送到立法院，行政院長蘇貞昌在書面報告中白紙黑字道歉。（記者劉信德攝）

    行政院今天上午將「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」的補充報告送到立法院，行政院長蘇貞昌在書面報告中白紙黑字道歉。（記者劉信德攝）

    2021/09/24 09:14

    〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院今天上午應立法院國民黨團要求，將「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」的補充報告送到立法院，行政院長蘇貞昌在書面報告中白紙黑字道歉，報告中表示，「基於對生命的尊重，對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉」。而對於外界質疑3+11是疫情破口，報告中指出，沒有證據顯示機師與諾富特飯店群聚感染事件，與後來發生的社區疫情有關。

    國民黨團上週杯葛蘇貞昌上台進行3+11專案報告後，昨天經過朝野協商，國民黨團要求行政院應該重寫「3+11」報告，詳實說明為什麼「3+11」決策沒有會議紀錄，並交代「3+11」與本土疫情大爆發的關聯性，蘇貞昌要在書面報告載明向染疫死亡及家屬道歉。。

    根據今天上午送赴立法院的「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」補充報告，蘇貞昌的書面報告指出，委員關心3+11決策是否有會議記錄，指揮官或行政首長每天有許多大小會議，需要做許多決策，有時候首長召集相關官員進行面報和討論，形成共識後就立即付諸實行，「過程並不會製作會議紀錄，行政部門也不是每場都有做成紀錄，這是行政機關慣常運作的模式，並非沒有會議紀錄就是疏忽草率」。

    針對外界質疑指揮中心將機組員檢疫模式改成「3+11」，是導致華航諾富特群聚案，進而引發國內本土疫情爆發的原因，此一疑義，指揮官前已說明，4月15日開始實施加強版3+11，4月17日起諾富特飯店有人開始出現症狀，發生後續群聚感染事件，但經過超過3個月廣泛疫調，針對相關機組員、飯店員工及其同住家人共1790人進行居家檢疫採檢結果顯示「並無職場或家庭以外的社區接觸者確診」，因此沒有證據顯示機師與諾富特飯店群聚感染事件，與後來發生的社區疫情有關。

    蘇貞昌在書面報告表示，防疫過程每一項決定和決策不可能盡善盡美，作為行政院長他要負全國最高行政的責任，「我們確實看到有國人因疫情而受苦、甚至死亡，對於給國人的照顧沒有做到百分之百好，基於對生命的尊重，對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉」。

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