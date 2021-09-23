台灣基進質疑中國主導言論審查 臉書：管理標準一致

台灣基進23日舉行「臉書言論誰審查？臉書出來講！受害者聯盟集結」記者會。（記者方賓照攝）

2021/09/23 22:56

〔中央社〕台灣基進今天質疑中國是否已主導社群平台臉書（Facebook）對台灣的言論審查。臉書指出，無論用戶政治立場為何，臉書都以一致的標準，對違反社群守則的內容及帳號採取行動。

台灣基進今天在立法院舉辦「臉書言論誰審查？臉書出來講！受害者聯盟集結」記者會，台灣基進秘書長王興煥說，台灣基進長期接獲陳情，許多台灣臉書使用者因批評中國而被刪文、封鎖，質疑中國是否已主導臉書對台灣的言論審查；倘若真由緊縮言論自由的中國制定台灣言論規範，這很荒謬、更是侵犯主權，呼籲政府介入。

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王興煥指出，臉書是台灣公民社會在社交與公共參與的工具，其言論審查機制卻啟人疑竇，如果臉書被中國宰制，就會成為極權體制的幫兇。

王興煥指出，言論自由並非沒有限度，但如果真的是由緊縮言論自由尺度的中國來制定台灣言論規範，這非常荒謬，更是侵犯台灣主權，呼籲政府應介入社群媒體濫權的現象，臉書應該是小市民對抗巨獸的工具。

台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾說，台灣AI實驗室推動的葉黃素計畫從3月5日至9月22日分析遭臉書下架的貼文，在164筆資料中，僅有3則為色情內容、屬合宜審查下架，其他應可受社會公評。

他也觀察到，臉書的審查情況與社群守則訴求並未明顯直接相關，且觀察下架貼文的高頻詞，政治敏感議題較易被審查下架。

486團購網執行長「486先生」陳延昶表示，他日前因發表支持台灣獨立的貼文被停權，近來又因轉貼中國現況影片被禁言3天，覺得臉書已「中國微博化」。

陳延昶指出，自由民主的國家不可能箝制思想與發言，若是時間久了，台灣臉書使用者是否也會自我審查，呼籲政府正視這個問題，不能讓臉書無限制傷害台灣人的思想和言論自由。

對此，臉書提出幾點說明。首先，內容管理不是言論審查，保護全球用戶的安全，以及平和的政治討論，對臉書來說至關重要。

其次，社群守則適用於全球所有臉書用戶，不論政治立場為何。無論用戶政治光譜為何，臉書都以一致的標準，對違反社群守則的內容及帳號採取行動。

近年來，臉書的安全團隊人數已增加至3萬5000人，其中有1萬5000名內容管理人員專職負責審視被檢舉的內容。這些內容管理人員分布在全球約20多個城市，包含德國、西班牙、美國、菲律賓等地。

儘管臉書盡力減少錯誤，但每天面對數億則貼文，難免會發生少數誤判。用戶認為臉書誤判時，可以透過申訴機制告知臉書，調查後如果確認是誤判，臉書將更正及恢復遭誤判的內容，同時也會啟動相關流程來改善內容管理系統。

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