港府警告勿慶雙十搞分裂 賴瑞隆：打臉國民黨

港府警告勿慶助雙十搞分裂，民進黨立委賴瑞隆表示，港府不准舉辦雙十活動的行為，等於是打臉國民黨，證實沒有一中各表，只有一國兩制。（資料照）

2021/09/23 19:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕「雙十節」即將到來，香港保安局局長鄧炳強今天（23日）接受港媒「星島日報」專訪時警告親台人士，不要趁機意圖做出把台灣從中國分裂出去的行為，或鼓勵甚至煽動其他人做這些行為。「雙十節」可能會出現違反「港版國安法」的罪行，鄧炳強呼籲任何人千萬不要做這些行為，這是非常嚴重罪行。

對此，民進黨立委賴瑞隆表示，國民黨宣稱九二共識是一中各表，但從種種跡象來看，沒有中華民國存在，如真有一中各表，就會尊重慶祝雙十國慶活動，港府不准舉辦雙十活動的行為，等於是打臉國民黨，證實沒有一中各表、只有一國兩制，對岸根本不認同中華民國。

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賴瑞隆表示，國民黨即將在週六選舉黨主席，新任的黨主席要看清這個事實，不要再用一中各表的模糊手法，來面對兩岸問題。

陸委會副主委李麗珍在例行記者會上表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，孫中山在1911年揭竿起義，推翻滿清的封建專制，建立中華民國革命的過程，跟香港關係很密切，所以香港各界有舉辦慶祝活動，希望港府能夠正視歷史事實，無須過度的解讀，而且應該要保障民眾的言論集會等自由與權益。

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