經濟成長率被五倍券帶動？ 龔明鑫：今年應該會超過6％

行政院長蘇貞昌（中）認為，五倍券一定會對經濟成長有很大幫忙。國發會主委龔明鑫（左）表示，今年經濟成長率「應該是會超過6％」。右為經濟部長王美花。（記者方賓照攝）

2021/09/23 18:45

〔記者吳書緯／台北報導〕主計總處8月份預測今年經濟成長率上修為5.88％，而隨著五倍券即將發放，各界也關心是否能帶動經濟成長率；國發會主委龔明鑫今表示，主計總處目前預估今年經濟成長率是5.88％，若加上五倍券的效應，「應該是會超過6％」。

行政院長蘇貞昌今到立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過，並備質詢。

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國民黨立委羅明才質詢時詢問蘇揆，主計總處預估今年的經濟成長率從年初的3％一路上修，五倍券推出後，今年的經濟成長率會有何變化？

蘇貞昌先表示，相關國際評等機構都上修台灣今年經濟成長率，從原先的4％上修，可見台灣是被看得起，成績也得到國際共同認定，政府也很希望做好，「這點是大家共同期待」，且光看五倍券，從昨天到現在超過幾百萬人綁定，連地方政府一在加碼，各商家紛紛共襄盛舉，一定會對經濟成長有很大幫忙。

行政院主計長朱澤民並未正面回應，僅表示根據國發會委託研究，經濟效益預估會有兩千億元，要折合經濟率成長會多少，「還要再算」；而國發會主委龔明鑫樂觀表示，主計總處現在預估今年是5.88％，若加上五倍券的效應，「應該是會超過百分之六」。

此外，羅明才呼籲，希望台灣天天疫情都「+0」，希望守住國境，不要再出現破口，甚至對蘇貞昌說「若你守的好，我很多朋友說要選你當總統」；蘇揆僅回應「蛤」，議場也揚起笑聲；羅明才隨即表示，如果守不好就糟糕了，這階段不要開玩笑，還是要回歸重要方向，特別是在邊境的地方。

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