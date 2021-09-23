張亞中竹市眷村拜票 要大家不要消費「韓市長」

國民黨主席候選人張亞中今天下午到新竹市國民黨員的票倉區公學新城眷村拜票，搶攻眷村票源意味濃厚。（記者洪美秀攝）

2021/09/23 17:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨主席候選人張亞中今天下午到新竹市國民黨員的票倉區公學新城眷村拜票，搶攻眷村票源意味濃厚。針對媒體詢問黨內出現「棄江保張」的說法，張亞中強調，尊重黨員的看法，但大家都是黨內同志，希望黨主席的選舉是公平的。對於吸到許多韓粉黨員的支持，張亞中強調，韓國瑜已公開表示對此次黨主席選舉是採中立的立場，希望大家不要再消費韓市長。

張亞中下午來到竹市公學新城拜票，支持者出席踴躍，室內已超過100人，張亞中述說自己參選黨主席的三大使命，就是救黨、救國、救兩岸。強調不要把他扣上「紅統」的帽子，他主張的和平備忘錄，是希望結束目前兩岸的敵對狀態能走向和平，先有和平才能談統一。

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張亞中強調自己沒有家族的利益、也不會惡鬥，但他有中心思想，他認為國民黨應該掃除李登輝時代的思想餘孽，強調當選黨主席第二天就會成立蔡英文論文調查委員會，也會創造兩岸和平及對對話的機制。

對於黨內同志的攻擊，他說感到遺憾，更不滿被扣上「紅統」的帽子，他認為沒有理念的團結是分贓，他當選黨主席後要做的大事就是為兩岸創造和平，結束兩岸目前的敵對狀態。

對媒體詢問很多韓粉支持者轉而支持他，張亞中強調，韓國瑜已表態此次黨主席選舉採中立態度，甚至離開台灣到美國，他也希望大家不要再消費韓市長。

國民黨主席候選人張亞中今天下午到新竹市國民黨員的票倉區公學新城眷村拜票，強調當選黨主席後會努力結束兩岸敵對狀態。（記者洪美秀攝）

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