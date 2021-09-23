基層院所13億紓困補助尚未發放 陳時中：下週開會決定

基層醫療院所補助都尚未發放，13億元補助1毛都還沒發出，衛福部長陳時中表示，下週就會開會做一個決定。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/23 16:53

〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院長蘇貞昌今率部會官員到立法院進行紓困5.0報告並備質詢，民進黨立委林俊憲今天質詢時表示，基層醫療院所補助都尚未發放，13億元補助1毛都還沒發出，請問什麼時候會發放？衛福部長陳時中表示，下週就會開會做一個決定。

林俊憲今天質詢時表示，受創的產業中，基層醫療院所也受傷慘重，今年上半年就醫人次減少2647萬件，耳鼻喉科小兒科衰退百分之30多，牙醫中醫也都受到影響，基層醫療院所都還沒有領到政府對於紓困的補助。

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林俊憲指出，去年是比照2019年的健保點數，醫療院所收入如果沒有前年8成會補到8成，今年都還沒發放。去年共發放3.6億多元，今年第一季4.5億元，第二季要8.5億，今年第一季就比去年全年需求更高，很多醫療院所經營困難，應該當作行政團隊防疫一份子，但是13億元補助一毛錢都還沒發，什麼時候可以發放？

衛福部長陳時中表示，會盡快來做，下週將開會做一個決定，他之前已有跟基層討論，也有告知「未八補八」這個方向，還要討論以多長時間來計算，希望先用暫付款，最後再一起結算。

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