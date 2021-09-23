「3嬌點」提前為選舉鋪路？ 桃園市府增3副發言人

桃園市長鄭文燦今天宣布，新增吳安琪（由右至左）王珮毓、卓芷戎為桃園市政府新任3位副發言人。（記者魏瑾筠攝）

2021/09/23 16:14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天宣布，新增吳安琪、王珮毓、卓芷戎為桃園市政府新任3位副發言人，「3嬌軍團」被解讀為是為接下來市議員選舉做準備。不過鄭文燦表示，城市治理需要眾多的價值與執行經驗，好的政策也需要仰賴好的傳播工具及方式，市府新增3名副發言人，不僅是為了有效宣傳市府的政策方針、強化與市民的溝通，更是為了讓大家瞭解桃園市正在改變。

吳安琪現任桃園市政府新聞處專門委員，學歷是台灣大學政治系碩士在職專班、世新大學新聞系，曾任民視新聞、年代、壹電視記者兼主播，媒體經歷豐富。

請繼續往下閱讀...

吳安琪2016年3月被鄭文燦延攬進桃園市政府，陸續擔任體育局擔任機要秘書、桃園大眾捷運公司公共事務室經理，目前在桃園市新聞處負責媒體聯繫和市政行銷。

王珮毓現任桃園市政府參議，學歷是元智大學管理學院EMBA管理碩士在職專班、屏東師範學院，曾任桃園市政府文化局秘書、桃園社區營造中心主任、桃園市文化基金會副執行長及桃園縣平鎮市市民代表會市民代表等。

王珮毓曾於2010年參選平鎮市市民代表，以2417票、第三高票當選，她接著於2014年曾以無黨籍參選平鎮區市議員，拿到7234票，成了落選頭。

卓芷戎現任桃園市政府經發局招商科專員，學歷是文化大學政治系學士，曾任桃園市政府新聞處聯繫科專員、台灣維新基金會暨謝長廷新聞秘書、台北市議員阮昭雄、謝維洲的法案助理，進入桃園市政府後擔任新聞聯絡人，維繫公共關係。

外傳此次新增3位副發言人，將是為了投入下屆的市議員選舉，其中吳安琪是民進黨的「美女刺客」，預計將投入北市選戰；王珮毓則將捲土重來、再戰平鎮區；至於被網友譽為「政壇袁艾菲」的卓芷戎則評估參選桃園市議員，未來3嬌動態，勢必成為關注焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法