台灣申請加入CPTPP 邱志偉：國際氛圍對台有利對中厭惡

法院各委員會23日舉行召委選舉，經濟委員會召委經投票後，分別由國民黨立委謝衣鳯（左）、民進黨立委邱志偉（右）當選。（記者廖振輝攝）

2021/09/23 16:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院昨天表示，我國已於22日正式遞出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請，而上週民進黨立委邱志偉與許智傑才針對台灣加入CPTPP動作緩慢，召開記者會呼籲相關部會加緊腳步。邱志偉今天表示，台灣雖然比中國晚了幾天申請，但是台灣優勢比中國更好，包含對外貿易機制和法令都符合CPTPP的要求，國際社會氛圍對台灣有利、對中國厭惡。

邱志偉指出，台灣推動加入CPTPP有2年多時間，從2018年CPTPP成立後，台灣政府不斷跟締約國有雙邊磋商和多邊機制討論，不過最終還是要提出申請最重要，中國去年11月說要加入CPTPP，這對台灣是很大的挑戰，如果讓中國先加入的話，台灣要加入的話難度就非常高，因為是共識決。

請繼續往下閱讀...

邱志偉表示，但是中國要加入也不是這麼簡單，因為中國相關國際貿易制度受到相關國家質疑，包含澳洲、日本、英國，反而台灣有相對優勢，因為台灣過去2年多的努力，和雙邊國家關係有明顯進步。

邱志偉是這會期經濟委員會的召委，他說，國內法規調整國內可以先做，包含著作權法、智財法、專利法，希望行政院盡速送到立法院審議，他擔任本會期召委，會盡快審查。

邱志偉說，台灣雖然比中國晚了幾天申請，但是台灣優勢比中國更好，包含對外貿易機制和法令都符合CPTPP的要求，國際情勢對台灣有利、對中國厭惡，中國要加入任何國際組織，很多國家都會抱持懷疑疑慮，對台灣則是贊成支持，這是台灣的優勢。

邱志偉也建議，政府跟主要國家，例如日本是今年輪值主席國，明年則是新加坡，主席國有議程主導權，跟日本和新加坡的接觸都要加強。

對於中國搶先申請加入，邱志偉認為，中國就是明知不可為而為，國際社會對中國的疑慮，中國不可能不知道，為什麼搶在台灣之前申請加入？主要就是針對台灣，進行兩岸關係的較勁，但是這不是比誰先誰後，而是比本身實力和條件，雖然中國比台灣先申請，我們準備的條件和整體國際環境對台灣有利，所以中國只是為了面子，台灣有很多裡子，裡子才是決定是否可以加入CPTPP的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法