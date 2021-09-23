北市府砸28億自購疫苗挨批假議題 衛生局長坦言：有變數

台北市衛生局長黃世傑赴議會工作報告，議員輪番詢問自購疫苗的採購進度，黃坦言會有變數。（台北市政府提供）

2021/09/23 16:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府明年度編列28億元自購第三劑疫苗，藍綠北市議員今在市議會質詢時輪番質疑，疫苗根本買不到，只能看到預算數字，痛批是個假議題，黃世傑坦言「最後是否一定要去買，也有變數」；黃世傑會後受訪更直言，這是府方的政策，「疫苗變成話題，大家都在講」。

台北市議會警政衛生委員會今日上午安排北市衛生局、市立聯合醫院進行年度工作報告，各黨議員關注第三劑疫苗採購進度的作業。民進黨議員簡舒培問，明年中央採購幾千萬劑疫苗知道嗎？黃世傑答「中央努力採購疫苗，未來規畫相當多，他知道。」

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簡舒培說，市府送來疫苗採購說帖都有記載，中央明年採購將近8千萬劑疫苗，現在編列28億元自購，議會給錢，何時上網公開採購？黃回應，疫苗採購不是純粹衛生局能決定的，預算通過後，合約要跟府方一起討論。

簡表示，若中央有疫苗，北市也要買，萬一疫苗過期這筆帳算誰的，交貨打不完，但明年12月25日市長柯文哲拍拍屁股走人。黃世傑對此坦言，要不要買還要再討論。

民進黨議員王世堅則說，市府自購疫苗是給市民施打，天經地義，但目前依據傳染病防治法相關法令，疫苗由中央統籌調度，市民繳納稅金跟市府編列預算，最後交給中央統籌支應，不是很怪嗎？他要求自購疫苗前，應先釐清法律問題，誰出的錢就該打在誰身上。

國民黨議員陳永德持反對意見，他認為同島一命，各地會互相影響，目前中央已經有準備疫苗，民間企業台積電、鴻海及慈濟採購疫苗，也捐給中央讓全國百姓施打；自購疫苗是誰做的決定，一定柯文哲做的決定，但新竹人不是命嗎、桃園人不是命嗎？

陳永德直言，市府買疫苗觀感不好，外縣市會認為台北市比較有錢命就比較好，決策不聰明，萬一未來疫苗充足，28億元等於就繳庫了。無黨議員陳建銘也反對，直指北市不需要買疫苗，買了之後還要給中央分配，幹嘛還買，這是畫蛇添足。

民進黨議員許淑華問，編預算之後都沒有討論如何購買？由誰購買？預算通過後年底就要處理，只剩3個月。黃世傑坦言，8月9日專家諮詢會議後，細節沒有再談，目前疫苗主要蔡副在主責，但採購是衛生局，還要跟府方討論。

民進黨議員阮昭雄追問，有管道可以買嗎？若議會審過沒辦法執行，編預算幹嘛？根本是假議題、政治操作，可能看得到但買不到、打不到。黃說，當初覺得有需要，有沒有管道他不是很清楚，編預算屆時真的要買的話比較好應用，會不會去執行，「我想也有變數」。

黃世傑會後受訪表示，採購疫苗有很多細節問題，不是他一個人可以回答的，預算就是先編，到時候看怎麼運用，媒體問許多問題還沒釐清，如何讓議員通過預算？黃坦言，「沒錯啦，所以疫苗變成話題，大家都在講」。

黃世傑也說，5月疫情爆發，6、7月疫苗不太夠，才有專家會議討論，當時覺得有第三劑的需求，特別是高風險族群，但現在疫苗有買的、有國外捐贈，比較充裕，所以編預算明年執行，也面臨要不要買的選擇。

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