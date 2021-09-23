立委要陳時中實質負責3+11 蘇揆：這麼認真的指揮官不該下台

行政院長蘇貞昌今率部會官員到立法院進行紓困5.0報告並備質詢。（記者方賓照攝）

2021/09/23 12:40

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌今率部會官員到立法院進行紓困5.0報告並備質詢，民眾黨立委邱臣遠要求中央流行疫情中心指揮官陳時中針對5月在國會錯稱3+11會議是由副指揮官陳宗彥召開道歉，並質疑他應實質負責，陳時中最後回應「如果有人認為我講錯話，我感到非常抱歉」，邱才滿意地說「好，謝謝你非常誠懇地道歉」。不過，蘇揆站出來力挺陳表示，3+11不是破口，目前疫情控制得宜，要這麼認真的指揮官下台是不對的。

邱臣遠播放影片質疑，陳時中5月28日在立法院朝野協商時答詢他時曾說3+11會議是由陳宗彥主持，陳時中立刻表示「我當天有打電話給您表達我講錯，隔天也在記者會澄清」，但邱堅持，國會殿堂是最高民意代表，在國會上的發言有誤，「是不是應該公開向本席和立法院道歉，目前還沒接受到歉意。」

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對於陳時中再次解釋「當天有打電話表達我講錯話⋯⋯」邱打斷說，在國會的失言是不是應該公開向國會道歉？您跟立委交鋒時的情緒管理也不是很理性表達？是不是應該道歉？陳時中最後說：「沒有問題，如果有人認為我講錯話，我感到非常抱歉。」邱聽完才滿意地說：「好，謝謝你非常誠懇的道歉。」

邱臣遠也提及，陳時中多次表示「3+11我負責」，但具體是怎麼負責？邱還列出選項「A、現在立刻請辭負責，B、等疫苗兩季覆蓋率滿60%請辭負責，C、向830位亡者三鞠躬以示負責，D、功大於過不需要負責，E、認為根本沒有錯不用負責。」又提及其他政務官下台的前例。

陳時中無奈回應，政務官本於良知良能，做好份內的事，3+11案情已經控制，不知道邱的想法是什麼，如果認為是因為3+11衍生到5月的疫情爆發，專案報告也寫得很清楚，兩者沒辦法連結。

邱臣遠則繼續批評，3+11報告，從4月16日到5月中是空白的，重點是相關決策品質、後續配套不夠完善，諾富特混居，交通部民航局、華航、桃市府的咎責都沒看到，是不是還透過特定媒體對在野黨潑髒水？「希望拿出態度，看起來今天沒有要正面回答我，可能也不想負責，這個問題就到此為止。」

蘇貞昌見狀也表示，說3+11是破口是不對的，諾富特病例的感染早在實施3+11之前就發生，5月疫情更已證明兩者沒有相關，到現在，病例每天都控制在個位數，對於這麼認真的指揮官陳時中，要他下台是不對的。

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