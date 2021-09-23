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    警大陣仗戒護！林邊鄉代主席補選二度平手 謝明鐘抽得當選籤

    左為鄉代鄭文彬、右為新任主席謝明鐘，兩人公開抽籤結果。（記者陳彥廷攝）

    左為鄉代鄭文彬、右為新任主席謝明鐘，兩人公開抽籤結果。（記者陳彥廷攝）

    2021/09/23 12:31

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣林邊鄉前鄉代主席吳冬白上個月因病去世，遺缺補選前曾發生有鄉代攜菜刀至其他鄉代家前「交換意見」的插曲，引發各方關注，今天進行補選，過程也相當劇戲化，兩派人馬兩度平手皆獲5票，最後進行抽籤，並由鄉代謝明鐘抽得當選籤，主席改選塵埃落定。

    吳冬白生前連任9屆鄉代，後6屆獲同僚信任，皆為主席，堪稱台灣地方自治史傳奇，但擅於調和鼎鼐的他過世後，原本表面上看似和諧的鄉代會各方人馬開始蠢動，又因此局牽涉到明年地方大選，補選前各方合縱連橫的傳言不斷，鄉代們是人人有希望個個沒把握。

    由於日前曾發生有副主席龔登山為尋求支持，夥同友人前往其他鄉代家「交換意見」，遭婉拒後，還持刀破壞該名鄉代表家前的監視設備，引發軒然大波，警方惟恐選舉暴力橫生，今天大陣仗出動多名警力前往會場戒護嚴陣以待。

    所幸選舉期間平和，倒是過程相當戲劇化，在持刀登門事件後，情勢讓雙方更加鞏固，壁壘分明下，原親吳冬白派的鄉代表，全力支持鄉代謝明鐘；而另派代表則是火力集中投票予鄉代鄭文彬。

    目前地方代表會投票推選主席採記名制，開票過程呈現五五波，首輪鄭、謝兩人皆同為5票，第二輪投票雙方也未出現跑票情形，仍以5比5作收，最後由代理主席龔登山進一步宣布將由抽籤決定未來的主席為何人。

    抽籤順序由鄭文彬取得1號，謝明鐘為2號，此時鄭文彬疑似為防疫，提出意見要求鄉代會員工要以夾子來進行「夾籤」替代抽籤，鄉代會員工則拿出泡茶茶具中的夾子，意外插曲平息後，兩夾依序「夾籤」，最後由謝明鐘押得當選籤。

    警方出動多名警力到場。（記者陳彥廷攝）

    警方出動多名警力到場。（記者陳彥廷攝）

    首輪投開票過程。（記者陳彥廷攝）

    首輪投開票過程。（記者陳彥廷攝）

    投開票過程。（記者陳彥廷攝）

    投開票過程。（記者陳彥廷攝）

    投開票過程。（記者陳彥廷攝）

    投開票過程。（記者陳彥廷攝）

    新任主席謝明鐘宣誓。（記者陳彥廷攝）

    新任主席謝明鐘宣誓。（記者陳彥廷攝）

    選後由副主席龔登山移交印信予新任主席謝明鐘，中為監交人縣府自治行政科科長宋鎮杰。（記者陳彥廷攝）

    選後由副主席龔登山移交印信予新任主席謝明鐘，中為監交人縣府自治行政科科長宋鎮杰。（記者陳彥廷攝）

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