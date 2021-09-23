美國召開「全球武肺高峰會」 陳建仁應邀出席

美國總統拜登（左）主持「全球武漢肺炎高峰會」開場，我國前副總統陳建仁（右）應邀出席線上峰會。（外交部提供）

2021/09/23 11:56

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國舉行「全球武漢肺炎高峰會」線上會議，我國前副總統陳建仁應美方邀請出席線上峰會。陳建仁表示，台灣支持本次峰會「為全球接種疫苗」等四大主題，只要國內疫苗供給充足，台灣也願與國際分享疫苗，也將繼續為有需求的國家提供防疫物資。外交部表示，此次出席凸顯台灣與美國在全球防疫及公共衛生領域的緊密夥伴關係。

為終結武漢肺炎疫情，以及建立更強健的全球衛生安全機制，美國政府於美東時間22日上午11時舉行「全球武漢肺炎高峰會」（Global COVID-19 Summit）線上會議，由總統拜登主持開場，在聯大開議期間，邀請全球約180國、重要國際組織與國際非政府組織代表參加，我國前副總統陳建仁應美方邀請出席線上峰會。

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本次峰會的四大主題包括：為全球接種疫苗、即刻拯救性命、重建更美好未來及全世界共同承擔責任。

陳建仁首先透過預錄影片稱許美國啟動此倡議，並感謝美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克及波蘭贈台疫苗，協助我國抗疫。陳建仁表示，這些疫苗不僅拯救了眾多性命，也保衛了民主價值。

陳建仁指出，台灣透過公私協力方式，在全球疫情發生後，進行四波國際防疫援助行動，捐助全球80多國超過5400萬片醫療用口罩及其他防疫物資，此「台灣模式」充分展現民主體制可運用科技與透明治理，有效共同抗疫；此外，台灣也將持續與美國、日本等理念相近國家，合作分享經驗。

陳建仁強調，台灣願投入心力，協助實現峰會的四大目標，支持本次峰會「為全球接種疫苗」目標，只要國內疫苗供給充足，台灣也願與國際分享疫苗。此外，為促進「即刻拯救生命」目標，台灣將持續為有需求的國家提供口罩、個人防護裝備及其它防疫物資，並願意積極支持美方規劃成立的「全球衛生安全財務中介基金」。

最後，陳建仁表示，台灣會堅定與全球人民合作終結疫情，並重建美好未來。

外交部表示，台灣在對抗疫情的優異表現，以及投入國際人道援助的積極行動，深受美國及國際社會肯定。此次是我國繼今年3月受邀參加「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階國際會議後，再度應美國邀請，參加全球討論疫情的元首級會議。

外交部指出，在全球疫情蔓延之際，我國受邀參與由美國主導的重要峰會，凸顯台灣與美國在全球防疫及公共衛生領域的緊密夥伴關係。

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