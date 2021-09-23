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    立院預算中心：評估至明年6月累計確診數最高3萬8千人

    立法院預算中心推估，至明年6月累計確診數最高3.8萬人。打疫苗示意圖。（資料照）

    立法院預算中心推估，至明年6月累計確診數最高3.8萬人。打疫苗示意圖。（資料照）

    2021/09/23 11:35

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院預算中心「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案評估報告」指出，參據指揮中心統計，截至9月8日止，國內疫情相關通報累計1萬6056例確診，死亡人數827人；評估未來疫情發展趨勢，推估至111年6月累計確診個案數約在2萬3千人至3萬8千人間；衛福部預估109年至111年上半年所需隔離治療費用約32億4千萬元至50億4千萬元間，扣除已編列預算20.75億元，增列醫療整備與隔離收治所需經費11億6523萬4千元。

    衛福部於本追加預算案編列辦理追加施行病患隔離治療、提升檢驗量能、辦理藥品採購及疫苗施打等所需經費187億6247萬3千元，包含由疾病管制署辦理確診個案於指定治療機構或指定處所，施行隔離治療或相關必要措施所需經費11億6523萬4千元、辦理提升檢驗量能與防疫諮詢專線及設置社區篩檢站 所需經費140億2997萬6千元、採購抗病毒藥劑及複合單株抗體等所需經費4億6152萬8千元，獎勵醫療院所執行疫苗施打及辦理疫苗接種相關行政作業等所需經費31億573萬5千元。

    預算中心指出，目前全球疫情仍嚴峻，國人疫苗接種情形，截至9月7日止，累計接種1154萬8606劑，包含：AZ接種709萬7162劑，莫德納接種376萬6417劑，高端接種68萬5027劑；疫苗接種人口涵蓋率44.96%，劑次人口比49.20 （劑/每百人），與目標接種率65%尚有差距。

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