再打韓國瑜牌 朱立倫：韓盼昔日同事幫我 選後也會一起助黨團結

朱立倫回應，韓國瑜雖然已說過不會出來公開表態，卻非常支持並鼓勵他，韓並希望自己昔日的老同事們能幫忙就盡量幫他，選後韓國瑜也會一起幫忙讓黨內團結。（資料照）

2021/09/23 10:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人朱立倫今日上午再度與前高雄市長韓國瑜團隊成員一起上廣播節目，面對競爭對手江啟臣今日指出韓國瑜已澄清保持中立態度，朱立倫受訪時回應，韓國瑜雖然已說過不會出來公開表態，卻非常支持並鼓勵他，給他加油，韓並希望自己昔日的老同事們能幫忙就盡量幫他，選後韓國瑜也會一起幫忙讓黨內團結。

至於媒體關切新北市長侯友宜的態度，朱立倫則說，每一位國民黨縣市長對他的支持方式都不一樣，而且14位藍營縣市長都與他保持密切聯繫，他只能說侯友宜對他在新北市的選情，都掌握得非常清楚。

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朱立倫表示，今天與他一起上節目的前高雄市副市長葉匡時，是他的老朋友，未來國民黨會成立「藍軍大智庫」，葉匡時絕對會是重要人才，韓國瑜請了很多同事支持他，他非常感謝。

針對國民黨主席候選人張亞中昨日澄清自己並非「紅統」，但承認主張統一，朱立倫說，主張統一是張亞中的長期一貫態度，張也是令人尊重的「統派理論大師」，社會大眾認為所謂「紅統」就是被中共統一，「張教授的主張，看起來似乎就是接受對岸的條件，這算不算是『紅統』，社會自有公評。」

有媒體問，是否黨內因為擔心張亞中當選，選票開始回流到另一位候選人江啟臣身上？朱立倫則說，「這樣不是正好相反嘛！」

朱立倫表示，國民黨本來就是中道、穩健的力量，大家比較擔心國民黨會走向極端，因此都希望他加油，帶領大家贏得2022選舉，2024年贏回政權。

至於江啟臣近日刊登廣告，凸顯自己與朱立倫擔任黨主席時期的國民黨民調支持度，朱立倫未做正面回應，只說25日投票後，他會帶領全黨團結一致，請益「江前主席」以及張亞中、卓伯源，希望大家一起努力幫忙。

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