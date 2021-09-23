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    台海軍情》F-16投射GBU-12雷射導引炸彈 空軍精準炸射畫面曝光

    空軍F-16戰機投射GBU-12雷射導引炸彈，展現GBU-12雷射導引炸彈投射離架的精彩瞬間畫面。（圖：取自「中華民國的空軍」月刊）

    空軍F-16戰機投射GBU-12雷射導引炸彈，展現GBU-12雷射導引炸彈投射離架的精彩瞬間畫面。（圖：取自「中華民國的空軍」月刊）

    2021/09/23 10:18

    〔記者羅添斌／台北報導〕美國接連出售多款可配備在F-16V戰機的精準彈藥給台灣，強化台灣空戰能力，不僅是空對空戰力提升，我國戰機對地面目標精準攻擊的能力，近幾年也大幅提升，空軍司令部近日更是曝光精準炸射畫面，由F-16戰機投射GBU-12雷射導引炸彈，並且精準命中靶場上的目標，展現空軍戰力的意味不言可喻。

    空軍司令部在今年4月出版的「中華民國的空軍」月刊上，封面就開箱展示了F-16戰機及機上可掛載的AIM-120中程丶AIM-9X短程空對空飛彈，對地炸射使用的炸彈以及標定莢艙等等，最新一期也就是今年9月出版的「中華民國的空軍」月刊，封面則是F-16戰機投射GBU-12雷射導引炸彈，展現GBU-12雷射導引炸彈投射離架丶經由標定莢艙標定攻擊地面目標的精彩瞬間畫面。

    GBU-12雷射導引炸彈，是在傳統500磅通用炸彈上，裝設了尾部組合套件以及控制模組的導引段，並提供雷射終端導引能力，讓傳統空投炸彈變身為精準彈藥，大幅強化對地炸射能力。

    軍方人士今天說，在GBU-12之前，空軍早期還曾使用過GBU-10F/B雷射導引炸彈，此型炸彈為我空軍在1980年就已使用，由MK-84型的2000磅通用炸彈加裝雷射導引組及尾翅組成為準確性極高的精密武器，當年還被列為機密任務，但目前已經解密。

    根據空軍航教館展示說明指出，在越戰期間，美軍曾使用GBU-10F/B雷射導引炸彈達到2500枚以上，經實戰驗證，其可靠性高達86%，其誤差範圍在3.05至6.10公尺間。雷射導引炸彈，是在傳統的炸彈裝上終端導引設備，可追蹤雷射光束反射訊號，完成導引歸航，直到炸彈直接命中目標。目前F-5及F-16型戰鬥機仍在使用中。

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