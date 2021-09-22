台入CPTPP 綠委：涉及4大配套法案拚本會期完成修法

台灣已遞出加入CPTPP的申請；民進黨立委邱志偉說，關於國內法規調整部分，應涉及專利法等4項法案，若送進立法院，期盼本會期完成修法。圖為高雄港貨櫃碼頭。（資料照，記者黃良傑攝）

2021/09/22 23:01

〔中央社〕行政院今天表示，台灣已遞出加入CPTPP的申請；關於國內法規調整部分，長期關注此事的民進黨立委邱志偉說，這應涉及專利法等4項法案，若案子送進立法院，他將全力支持列為優先法案，期盼本會期完成修法。

行政院今晚表示，台灣今天下午正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的申請，相關細節將於明天行政院院會後記者會對外說明。

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長期關注此議題的民進黨立委邱志偉、許智傑曾於16日召開記者會，呼籲相關單位抓緊國際友台機遇，順勢推動台灣於今年正式申請加入CPTPP。

邱志偉晚間受訪表示，台灣加入CPTPP有多項重大工作必須同步進行，包含調整法規體制、做好國內溝通及對外遊說等，而過去他曾赴日本拜訪國會議員並進行遊說。

關於國內法規調整部分，他說，除了已完成9項法案的修法外，仍有4項法案還未完成。

他說明，專利法、著作權法、商標法等3項法案，尚待行政院送至立法院審議，至於數位通訊傳播法的立法草案，因主管機關權責不明，目前尚無進度，希望行政部門盡快處理。

邱志偉指出，目前台灣已申請加入CPTPP，希望行政院趕快把涉及修法的草案送來立法院，如果這個會期他擔任立法院經濟委員會召委，一旦草案送入立法院，就會盡快排審並在這個會期完成修法。

此外，邱志偉提到，國際情勢瞬息萬變，行政部門要掌握情況，針對對外談判上也要盡快進行，了解CPTPP各會員國狀況並制定整體戰略計畫。

許智傑說，雖然台灣比中國晚申請加入CPTPP，但是對於國內法規調整、對外遊說等部分，行政單位要加緊腳步，一定要搶在中國之前通過，而相關法規的修正涉及智慧財產權保護，相信台灣會比中國早通過。

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