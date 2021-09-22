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    首頁　>　政治

    隔半年還沒打第二劑疫苗 蘇揆：我一點都不急

    行政院長蘇貞昌（左）今日在立法院坦言，3月22日接種第一劑至今未第二劑疫苗，「疫苗不足我不搶，大家不打我率先」。衛福部長陳時中（右）表明已打第二劑。（記者叢昌瑾攝）

    行政院長蘇貞昌（左）今日在立法院坦言，3月22日接種第一劑至今未第二劑疫苗，「疫苗不足我不搶，大家不打我率先」。衛福部長陳時中（右）表明已打第二劑。（記者叢昌瑾攝）

    2021/09/22 21:35

    〔記者楊丞彧／台北報導〕行政院長蘇貞昌今（22日）下午率部會首長到立法院繼續就「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜」進行專案報告。被問到是否打了第二劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗？蘇貞昌表示，「疫苗不足我不搶，大家不打我率先」，所以率先全國第一個打，到現在沒打（第二劑）也沒事，「我一點都不急」。

    民進黨立委高嘉瑜質詢問衛福部長陳時中第二劑間隔時間，陳時中回應，基本上疫苗間隔都是10到12週，不希望超過16週；高端疫苗部分是盡量接近過28天就打，因為目前實驗資料只有這些資料。

    高嘉瑜追問是否打了第二劑？陳時中表示，他已經接種，但蘇貞昌還沒。

    蘇貞昌強調，「疫苗不足我不搶，大家不打我率先」，所以3月22日率先全國第一個打，到現在沒打也沒事，「我一點都不急」。

    高嘉瑜要官員起立 被蘇貞昌打槍

    陳時中補充，對於AZ疫苗來講，有學術報告指出兩劑相隔三十幾週反而效果更好的，「蘇院長主要是站在希望大家都有打到，他才會打第二劑」。

    而高嘉瑜質詢時也發生插曲，當她請在場官員「已打第二劑的站起來」，立刻被蘇揆阻擋，蘇揆並強調官員是來答詢的，可以請他們來回答，但「不舉手、不站起來」。高嘉瑜不死心又問了兩次，依舊被蘇貞昌「打槍」。

    最後高嘉瑜放大絕，想請所有官員上台備詢，結果又被蘇貞昌「打槍」，「這裡只剩一個位置，妳不會覺得太多嗎，妳一個一個請，看要請哪一個人來」。最後高嘉瑜點了名財政部長蘇建榮與內政部次長花敬群上台。

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